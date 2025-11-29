Megnyílt Debrecen új óriásüzeme: itt készül majd Európa e-autóinak katódja

Fontos mérföldkő az elektromos akkumulátorokhoz szükséges katódokat gyártó dél-koreai EcoPro első külföldi gyárának megnyitása Debrecenben, ezzel nagy lépést tesz Magyarország is a jövő felé - közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken a helyszínen.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a miniszterhelyettes a dél-koreai EcoPro BM Hungary Zrt. üzemének megnyitóján vett részt, ahol arról számolt be, hogy ez lesz a vállalat első külföldi gyára, amelyben lítium-ion akkumulátorokhoz szükséges katódanyagot fognak előállítani.

Beszédében aláhúzta, hogy a beruházás különös jelentőséggel bír az elektromos autógyártás értéklánc-folyamatában, miután a katódok határozzák meg az akkumulátorok élettartamát és teljesítményét.

Azt is elmondta, hogy az elektromos autók értékének a 60 százalékát az akkumulátor adja, ennek pedig 40 százalékát a katódanyag képezi.

„Magyarán ha veszünk egy elektromos járművet, akkor annak az értéknek nagyjából a 25 százalékát ez a gyár fogja előállítani az európai piac nagy részére” – folytatta. Továbbá kifejtette, hogy az üzem teljes kapacitással 1,3 millió autóhoz elegendő katódanyag gyártására lesz majd képes.

„Tehát nagyságrendileg akkora lesz ennek a gyárnak a termelése, ami a teljes európai elektromos autópiac három negyedéves eladásait jelenti” – mutatott rá.

Majd leszögezte, hogy a mai nap ezért óriási, fontos mérföldkövet jelent nem csupán Debrecen, hanem egész Magyarország szempontjából is azt illetően, hogy a gazdaság megújítása a jó irányba haladjon.

„Ezzel is szeretném érzékeltetni, micsoda hatalmas lépést teszünk afelé ezen gyár megnyitásával, hogy a magyar gazdaság és a magyar iparszerkezet megtegye a döntő lépést a jövő felé” – fogalmazott.

Magyar Levente üdvözölte, hogy a legfrissebb adatok szerint már élénkülőben van az elektromos autók piaca Európában, az év első kilenc hónapjában 25 százalékkal nőttek az eladások a tavalyihoz képest, s ez „zárójelbe teszi azokat a kritikákat és azokat a gunyoros megjegyzéseket, amelyek arra vonatkoztak, hogy miért jönnek ide ezek a gyárak Magyarországra”.

Ennek kapcsán pedig hangsúlyozta, hogy hazánk az elmúlt időszak beruházásainak nyomán mára a világ élvonalába került az elektromos autógyártás, az elektromobilitás területén.

Majd végezetül a Magyarország és Dél-Korea közti stratégiai együttműködést méltatta, s megjegyezte, hogy a kelet-ázsiai ország mostanra a negyedik legnagyobb beruházó hazánkban, és ezen beruházások nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne a gazdaság modernizációja.