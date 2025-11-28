Már 10 ezren igényelték a fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelt

Már több mint 10 ezren igényelték az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelt, és összesen 580 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára pénteken sajtóbeszélgetésen, Budapesten.

Szabados Richárd felidézte: a kormány október 6-án vezette be a fix 3 százalékos kkv-hitelt. A Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén a bevezetés óta már több mint 10 ezer hitelkérelem érkezett, és már megkötöttek 2330 szerződést, ami 107,3 milliárd forintos kifizetést jelent.

Az államtitkár kiemelte: sokkal jelentősebb a kereslet a fix 3 százalékos hitelre, mint azt előzetesen remélték. Mint mondta, egy éve kezdődött a kamattámogatott hiteleknél a kamatcsökkentés, ennek hatására pedig erősebb lett a vállalati hitelkereslet, így bíztak abban, hogy a fix 3 százalékos kamat "beindítja a cégek fantáziáját".

Felhívta a figyelmet arra: segíteni kell a vállalati hitelezési piacot, hogy versenyképesebb áron juthassanak finanszírozáshoz a vállalkozások, és azt remélik, hogy a vállalkozásoknak juttatott támogatás többszörösen megtérül az egész gazdaságot tekintve. Kiemelte: nem osztja azt az elképzelést, hogy a támogatásokat vissza kellene venni, és megszorításokat kellene csinálni, mert "az még nem indított be gazdaságot".

Az államtitkár szólt arról is, hogy egy éve indították a Demján Sándor programot, ennek a 400 milliárd forintos keretéből egy év alatt 130-140 milliárd forint fogyott el, de a cégeknek egészen 2027-ig lehetőségük van a programban részt venni. Az államtitkár a programot nagyon sikeresnek ítélte.

Szabados Richárd megjegyezte: a Demján Sándor programon keresztül 23 ezer céget értek el, a 11 pontos vállalati adócsökkentési csomag 230 ezer vállalkozást érint majd. Hiú ábrándnak nevezte, hogy ha elindítanak egy programot, akkor attól a vállalkozások végérvényesen "boldogok" lesznek. Megfogalmazása szerint "nem ijednek meg", ha további programokat kell indítaniuk, amennyiben az válasz a vállalkozók igényeire, és úgy vélte, az elmúlt tíz évben nem volt olyan koncentrált támogatási csomagja a kkv-knek, mint most.

Jelezte: nagyon jó a tárca együttműködése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK), a vállalkozásfejlesztéseket támogató szervezetekkel, együtt dolgoznak a vállalkozások helyezének javításán.

Balog Ádám, az MKIK alelnöke, a KAVOSZ elnöke a rendezvényen arról beszélt, tapasztalatuk szerint hiába van egy jó kormányzati döntés, ha az lassan jut el a vállalkozókhoz, ezért a kamarának abban van feladata, hogy segítsen végrehajtani a kormányzati döntéseket, illetve hogy olyan döntéseket javasoljon, amelyek segítik a gazdasági fejlődést.

Hangsúlyozta: a vállalkozók örülnek a 3 százalékos hitelnek, mert a visszajelzések alapján a 3-4 százalékos kamatszint volt az, amelynél a vállalkozók már elgondolkodtak a hitelfelvételről. A vállalkozók aggódnak a piac miatt, most megint "kicsit pesszimistábbak", és az ilyen költségérzékeny időszakhoz illeszkedik az olcsó forrás, mint amilyen a fix 3 százalékos hitel - tette hozzá, megjegyezve: a magyar vállalkozók összességében nem szeretnek mástól pénzt kérni, ezért ösztönözni kell őket a hitelfelvételre, különben nincs gazdasági növekedés.

Rámutatott: a vállalkozók azt érzik, elindult egy "együttgondolkodás" a kormánnyal, ezt jelzi az önálló államtitkárság létrehozása is.

Palóc André, az NGM szóvivője arról beszélt, a vállalkozások egészen biztosak abban, hogy ez az adócsökkentések kormánya. "Szemben a Tisza kiszivárgott 3700 milliárdos csomagjával, (...) mi az adócsökkentések kormánya vagyunk" - szögezte le.

Elmondása szerint folyamatosan egyeztetnek a vállalkozásokkal, hogy mire van szükségük és nem érzik, hogy a kkv-knak vagy a vállalkozásoknak megingott volna a bizalma a kormányban.

A kormányzat programjai nem választásokról szólnak, hanem gazdaságról, munkahelyekről - emelte ki, emlékeztetve arra, hogy a kkv-knál dolgozik a magyar emberek döntő többsége, és a programok "nem áprilisig futnak".

Palóc André hangsúlyozta: nem rövid távú célok mentén születnek a gazdaságot érintő kormányzati döntések, mert a magyar emberek munkahelyeiről van szó.