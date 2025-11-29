2025. december 7., vasárnap

Előd

Gazdaság

Február végéig lehet e-autó támogatást igényelni

A cégek járművenként legfeljebb 4 millió Ft támogatást kapnak

MH/ MTI
 2025. november 29. szombat. 7:46
Három hónappal tovább, 2026 február végéig meghosszabbítják az e-autó támogatás igénylési lehetőségét - jelentette be pénteki Facebook-bejegyzésében Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium (EM) parlamenti államtitkára.

2026 február végéig meghosszabbítják az e-autó támogatás igénylési lehetőségét
Fotó: MH archív/Papajcsik Péter

Emlékeztetett: ősz elején harmadával, 40 milliárd forintra emelték meg a keretet és hozzátette, amíg marad forrás, lehet pályázni. Mint ismert, a cégek járművenként legfeljebb 4 millió forintot kaphatnak a tisztább, csendesebb és olcsóbban üzemeltethető zöldautók megvásárlásához.

Az államtitkár megjegyezte: 2025 már biztosan rekordév a környezetkímélő gépkocsik forgalomba helyezésében. A sikeres program jóvoltából már idén 100 ezer darabosra nőhet a hazai klímabarát flotta.

