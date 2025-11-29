Gazdaság
Február végéig lehet e-autó támogatást igényelni
A cégek járművenként legfeljebb 4 millió Ft támogatást kapnak
2026 február végéig meghosszabbítják az e-autó támogatás igénylési lehetőségét
Emlékeztetett: ősz elején harmadával, 40 milliárd forintra emelték meg a keretet és hozzátette, amíg marad forrás, lehet pályázni. Mint ismert, a cégek járművenként legfeljebb 4 millió forintot kaphatnak a tisztább, csendesebb és olcsóbban üzemeltethető zöldautók megvásárlásához.
Az államtitkár megjegyezte: 2025 már biztosan rekordév a környezetkímélő gépkocsik forgalomba helyezésében. A sikeres program jóvoltából már idén 100 ezer darabosra nőhet a hazai klímabarát flotta.