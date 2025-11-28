Az MNB visszavonta 14 áruhiteles pénzpiaci közvetítő engedélyét

Tizennégy áruhiteles pénzpiaci közvetítő tevékenységi engedélyét vonta vissza a Magyar Nemzeti Bank (MNB), mivel az érintettek többszöri felhívás ellenére sem teljesítették a jegybank határozattal elrendelt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségeiket - közölte az MNB pénteken az MTI-vel.

A Magyar Nemzeti Bank azt tapasztalta, hogy egyes közvetítők nyilvántartott, tevékenységükkel kapcsolatos adatai nem álltak maradéktalanul összhangban a cégnyilvántartásban róluk szereplő információkkal, így szükséges azok aktualizálása.

Ezért a jegybank határozattal kötelezte az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerében (ERA) regisztrációval nem rendelkező áruhiteles közvetítőket az MNB-vel történő elektronikus kapcsolattartási csatorna létesítésére. Ezután rendkívüli adatszolgáltatást írt elő a nyilvántartott adatok aktualizálására azon közvetítők számára, akik a korábbi határozatnak nem tettek eleget. A második felügyeleti határozatban előírtakat sem teljesítő áruhiteles pénzpiaci közvetítőket az MNB idén júliusban ismételten arra szólította fel, hogy pótolják mulasztásukat. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nem teljesítés, késedelmes vagy részleges teljesítés esetén a legsúlyosabb felügyelési lépésre kerülhet sor.

Kiemelték, az MNB most annak a 14 áruhiteles pénzpiaci közvetítőnek vonta vissza az engedélyét, amelyek a határozataiban előírtaknak nem tettek eleget, nem szolgáltattak adatot magukról, és nem vették fel a kapcsolatot a felügyelettel. Ezt a lépést a pénzügyi rendszer stabilitásával és az ügyfelek védelmével indokolták.

Az MNB 2024 végén 405 pénzpiaci közvetítőt tartott nyilván, amelyek közül 16 alkuszként, 5 többes kiemelt közvetítőként, 292 többes ügynökként, illetve 92 áruhiteles többes ügynökként tevékenykedett. Piactisztító tevékenysége során az MNB a korábbi időszakban is több esetben törölt közvetítőket nyilvántartásából vagy vonta vissza azok engedélyét és folyamatos felügyelési tevékenysége keretében a közvetítői piacok tisztaságát, aktivitását a jövőben is kiemelten kezeli.

Az engedéllyel vagy regisztrációval rendelkező közvetítők adatait az MNB honlapján, a Felügyelet menüpont alatt elérhető közvetítői nyilvántartás tartalmazza. Az esetleges jogosulatlan piaci szereplők, közvetítők listája pedig szintén az MNB oldalán található, azon belül a Felügyelet menüpontban a Befektetői figyelmeztetéseknél.