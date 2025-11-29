A hazai nagyvállalatok hozzájárulnak a gazdaság stabilitásához

Egy ország gazdaságának stabilitásában nagy szerepük van az olyan jól teljesítő, külpiacokon is helytálló magyar nagyvállalatoknak, mint amilyen a Mol is - jelentette ki Varga Mihály a Mol tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi csengetésen.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a jegybankelnök hozzátette: a Budapesti Értéktőzsde növekvő teljesítményéhez a Mol is hozzájárul, amely jelenleg mintegy 30 ezer kisrészvényessel és 20 százalékos tőzsdei súllyal bír.

Varga Mihály felhívta a figyelmet: a Mol három évtizedes tőzsdei jelenléte, a vállalat működése és elért eredményei transzparensen láthatók bárki számára. Ez pedig a gazdaság egészének megítélését is kedvezően befolyásolja, illetve a pénzpiacokon erősíti a magyar gazdaság iránti bizalmat - fejtette ki a jegybankelnök.

Mint mondta: ezen felül a megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak is kulcsszerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott, fenntartható fejlődésében. Varga Mihály kiemelte: a magyar lakosság GDP-arányos pénzügyi megtakarítása, illetve jelenlegi pénzügyi vagyona meghaladja a régiós országok szintjét.

A hazai háztartások GDP-arányos nettó pénzügyi vagyona a 2010-es évek elején mért 82 százalékról mára 114 százalékra emelkedett. Ez azt jelzi, hogy a magyar tőzsde jelentősége továbbra is felszállóágban van a lakossági megtakarítások számára nyújtott lehetőségek terén - fejtette ki a jegybankelnök.