Súlyos az üzemanyaghelyzet Szerbiában

Egy pillanat alatt borult fel Szerbia olajellátása: az amerikai szankciók hatására leálltak a horvát vezetéken érkező szállítások, a bankok befagyasztották a stratégiai olajcég, a NIS pénzügyeit, és a pancsovai finomító – az ország fő üzemanyagforrása – gyakorlatilag leállásra kényszerült – közölte a XXI. Század Intézet vezető elemzője csütörtökön a Facebook-oldalán.

Szerbia február 13-ig időt kapott arra, hogy a tulajdonosi struktúrát megváltoztassa, és teljesen kivonja az orosz tulajdonrészt a vállalatból

Deák Dániel azt írta, hogy ráadásul több mint 300 benzinkúton a bankkártyás fizetés sem opció, hiszen a NIS tulajdonában lévő kutakon nem működnek az amerikai kártyatársaságok által kibocsátott bankkártyák, a NIS-sel pedig pénzügyi tranzakciók se bonyolíthatók le. A szerbiai kutak üzemeltetői szerint még nincs ellátási probléma, de hogy holnap sem lesz, arra már senki nem tud garanciát vállalni – tette hozzá.

Szerbia tehát nem tudta elkerülni mindazt, amit Magyarország igen: Orbán Viktor a november 7-i washingtoni látogatása során megállapodott Donald Trumppal, hogy hazánk mentesül az amerikai energiaszankciók aló, így nálunk nincsenek ellátási problémák – összegezte az elemző. Orbán Viktor világossá tette: Szerbia stratégiai szövetségese Magyarországnak, ma Szerbiába utazik és megpróbál segíteni a szomszédos országnak – fogalmazott Deák Dániel.