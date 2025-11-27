A szerbek számíthatnak a magyarok segítségére

A magyar és a szerb nép nem egymás mellett, hanem egymással él, és a szerb-magyar együttműködés nélkül nincs stabilitás a balkáni térségben – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szabadkán, miután átvette a Pásztor István-díjat.

„Szerbek és magyarok a történelmünk során nem voltunk olyan jóban, olyan jó kapcsolatban, mint ma vagyunk. Ez olyan tény, amit mára senki sem vitathat el. Sok munka van ebben” – tette hozzá Orbán Viktor. „A Balkán békéje, stabilitása és gazdasági jövője akkor lesz biztos, ha Szerbia és Magyarország között bizalmi viszony és stratégiai partnerség van, illetve marad” – húzta alá.

„Ami a hétköznapi életben barátság, ami a népeink között jó kapcsolat, azt a nemzetközi politikában szövetségnek hívják. Ez röviden azt jelenti, hogy tudod, számíthatsz a másikra. Ha gondod van, fordulhatsz hozzá, ha őt állítja kihívások elé az élet, akkor segítesz kérdezés nélkül. Most éppen ilyen időket élünk. Együttműködésünk jelentősége túlmutat a két nép kapcsolatán, és az egész balkáni világot, az egész térséget hivatott stabilizálni. (…) Ne szerénykedjünk, szerb-magyar együttműködés nélkül nincs stabilitás az egész balkáni térségben.” – szögezte le.

„Olyan változásokat élünk át ma a világban, amely felértékeli a szerb-magyar kapcsolatokat. A régi világ, amelyben eddig éltünk, a szemünk láttára hullik szét” – magyarázta. Hozzátette, hogy Nyugat-Európa „épp a mostani napokban veszíti el maradék befolyását”.

„Az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak a jövőről, a brüsszeliek pedig az előszobában várakoznak és a kulcslyukon át kukucskálnak. Európa még mindig háborús terveket sző, miközben már mindenki a békéről tárgyal” – részletezte a miniszterelnök. Rámutatott, hogy ezen nevetni is lehetne, de a dolog inkább aggasztó és veszélyes, „mert Brüsszel vezetői annyira saját háborús propagandájuk hatása alá kerültek, hogy ez már az egész kontinens biztonságát kockára teszi”.

Véleménye szerint ezért felértékelődnek az olyan szövetségek, mint amilyen a magyarokat és a szerbeket összeköti. A magyarokban és a szerbekben van életerő. „Nem akarjuk feladni önmagunkat, nem akarunk eltűnni a térképről, nem akarunk eljelentéktelenedni. Külön-külön azonban nem vagyunk elég erősek. Külön-külön csak fák vagyunk, együtt viszont erdő, és az erdő az, amely kibírja a vihart is. Ez a közép-európai együttműködés filozófiája. Ha együttműködünk, összefogunk, segítjük egymást és kiállunk egymás mellett a külföldről szervezett politikai destabilizációs kísérletekkel szemben, akkor egy szebb világban találjuk majd magunkat” – hangsúlyozta. Hozzátette: „a történelem ritkán kínál ennyire jó esélyt két népnek, mi most kaptunk egyet”.

Kiemelte, a szerbek és a magyarok joggal hisznek abban, hogy Pásztor István munkája örök érvényű lesz. „Jó okunk van arra, hogy így gondoljuk, ugyanis vannak emberek, akik és akiknek a munkássága történelmi korszakokat ível át és köt össze, akik nem pusztán élnek a történelemben, hanem alakítják is azt” – tette hozzá. Mint mondta, senki nem tett annyit a magyar-szerb kapcsolatokért, mint a VMSZ néhai elnöke.

Aleksandar Vucic szerb elnökről azt mondta, hogy olyan vezető, akiből kevés van, „pedig több kellene az európai politikai életben”.

A szerbek számíthatnak a magyarok segítségére ezekben a bonyolult időkben – mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szabadkán, a szerb elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

A magyar kormányfő megköszönte és megtiszteltetésnek nevezte, hogy a szerb elnökkel közösen kapta meg a Pásztor István-díjat.

Megköszönte azt a támogatást is, amelyet Szerbiától és Aleksandar Vucic elnöktől kapott Magyarország, és megerősítette: viszonzásképpen a szerbek is mindig számíthatnak a magyarok segítségére „ezekben a bonyolult időkben”.

Orbán Viktor közölte, hogy a szerb elnökkel folytatandó délutáni munkamegbeszélésen napirendre kerül az energiaellátás, a szankciók, Szerbia olajjal való ellátása és a béke kérdése is, és reményét fejezte ki, hogy este eredményes találkozóról számolhatnak be.

Hangsúlyozta: heti, magas szintű kapcsolattartás van ma Szerbia és Magyarország között.

Fölgyorsítjuk a szerb-magyar olajvezeték magyar szakaszának építését – közölte a miniszterelnök az Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnökkel folytatott megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Szabadkán.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva leszögezte: jó döntést hoztak a szerb köztársasági elnökkel, amikor megállapodtak, hogy olajvezetéket építenek Szerbia és Magyarország között. Hozzátette: gázvezeték van, olajvezeték viszont nincs, és az a jó, ha az alapvető energetikai infrastruktúra teljes körűen ki van építve a két ország között.

Kiemelte: a szerdai kormányülést követően úgy döntött, hogy „nem érdekel bennünket” a teljesen bizonytalan piaci helyzet, amihez nem lehet alkalmazkodni, tehát „kifejezetten kormányzati beruházásként” a magyar szakasz építését felgyorsítják, „mert hosszabb távon is arra számítunk, hogy nekünk a szerbekkel életközösségben alakul majd a sorsunk” – fogalmazott a miniszterelnök.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország hogyan tud segíteni Szerbiának, azt felelte: „az az egyszerű válaszom, hogy amink van, azt megosztjuk önökkel”.

Végtelenül hálás vagyok Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek azért, amit tesz a szerb-magyar barátságért, és mindig ott van mellettünk, amikor segítségre szorulunk – mondta a szerb köztársasági elnök a magyar kormányfővel folytatott megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Szabadkán.

Aleksandar Vucic rámutatott, hogy Orbán Viktor kiállt Szerbia mellett az európai csatlakozásuk ügyében, illetve más politikai vagy közgazdasági témákban egyaránt.

„A szerb nép mindig számíthat a magyar népre, de Magyarország szintén számíthat Szerbiára” – fogalmazott, hozzátéve: a folytatásban elsősorban energetikai biztonsági kérdésekről és a kétoldalú kapcsolatokról fognak egyeztetni.

A szerb elnök kérdésre elmondta: a szankció kihirdetésekor felkészültek a nehézségekre, hogy ne legyen probléma se a fűtéssel, se a villamosenergia ellátással, se az üzemanyag ellátással. A problémát az okozza, hogy az ország egyetlen kőolajfinomítójában van orosz üzletrész, ám annak eladása a remélt határidőig nem történt meg, ezért fordultak Magyarországhoz segítségért – tette hozzá.