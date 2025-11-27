Holdinggá alakul a Mol

A Mol Nyrt. rendkívüli közgyűlése csütörtökön jóváhagyta azt a szervezeti átalakulást, amelynek eredményeként a vállalatcsoport holdingstruktúrában működik tovább - jelentette be az MTI-nek küldött közleményében a társaság.

Mint írták, a döntés célja, hogy a Mol működése rugalmasabbá, gyorsabban reagálóvá és átláthatóbbá váljon. Az átalakulással a jogi struktúra összhangba kerül a meglévő üzletági működéssel és irányítási modellekkel. A lépés illeszkedik a nemzetközi olaj- és energiaipari trendekhez. Az új szerkezet szerint a Mol Nyrt. holdingvállalatként marad a stratégiai irányítás, a finanszírozás és a kontroll központja, míg az egyes fő üzletágak - Upstream, Downstream és Retail - önálló társaságokként működnek tovább, a Mol 100 százalékos tulajdonában.

A holdingstruktúra bevezetése a Mol hosszú távú átalakulási programját is szolgálja, amelynek célja a fenntarthatóság, a digitalizáció és a működési kiválóság erősítése. Az új struktúrára való áttérés befejezése a cégbírósági bejelentéssel, bejegyzésekkel együtt várhatóan 2026. március 30-ig lezajlik. Az átalakulás nem érinti a részvényesek gazdasági vagy szavazati jogait, és nem jár értékátrendezéssel. A változás kizárólag a vállalatcsoport működési hatékonyságát, átláthatóságát és hosszú távú versenyképességét szolgálja - közölte az olajcég.