Átadták a Kőrösi Csoma Sándor-díjakat

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) idén is Kőrösi Csoma Sándor-díjjal tüntette ki azokat a szakembereket, akik a turizmus területén kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtottak. Az életműdíj és talentum díj mellett hat nagydíjat adtak át csütörtökön Budapesten.

Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára (j3) és Egresitsné Firtl Katalin, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója (b) a díjazottakkal a Kőrösi Csoma Sándor-díjak átadásán a budapesti Lónyay-Hatvany-villában 2025. november 27-én. A turisztikai szakma legrangosabb állami kitüntetését három kategóriában kilenc szakember vehette át

A turisztikai szakma legrangosabb állami kitüntetését három kategóriában kilenc szakember vehette át Túri Anikótól, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közigazgatási államtitkárától és Egresitsné Firtl Katalintól, az MTÜ vezérigazgatójától.

Túri Anikó köszöntőjében kiemelte: október végéig a tavalyinál 7 százalékkal több, 16,8 millió vendég pihent Magyarországon, a szálláshelyek pedig már 40,5 millió vendégéjszakát értek el, ami 4 százalékos növekedést jelent. Élénk utazókedv jellemzi az év végi időszakot is, az idei jó eséllyel újabb rekordév lesz a turizmus történetében - jelezte. Az eredmények azt is üzenik: a magyar turizmus kiegyensúlyozott, versenyképes és innovatív ágazat, ahol érdemes beruházni, vállalkozni, boldogulást keresni - mondta Túri Anikó, hangsúlyozva, hogy az ágazat jelentősen hozzájárul a nemzetgazdaság teljesítményéhez, a GDP több mint 13 százalékát adja. A kormány számos eszközzel támogatja a turizmust, ezek közül kiemelte a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programot, vagy a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont létrehozását.

Egresitsné Firtl Katalin, az MTÜ vezérigazgatója a magyar turizmus közös ünnepének nevezte a Kőrösi Csoma Sándor-díjak átadását. Hangsúlyozta: minden szakmának, így a turizmusnak is megvannak a csendes hősei, akik nem a reflektorfényért dolgoznak, hanem azért mert hisznek abban, amit csinálnak. A turizmusban ők formálják Magyarország valódi arcát – a vendégszeretetet, a kreativitást, az emberi kapcsolódást. Ezzel a díjjal őket ünnepelik, a hiteles, értékteremtő, elkötelezett szakembereket, akik munkájukkal példát mutatnak, valamennyien kimagasló eredményeket értek el saját szakterületükön - mondta.

Az eseményen életmű díjat vehetett át Deák Judit, a Magyar Idegenvezetők Egyesületének elnöke, a Harmony Tours ügyvezetője. A fiatal tehetségeknek adományozható talentum díjban Demecs Norbert túravezető, túraszervező részesült.

Az idei év nagydíjasai: Kvasznicza Ferenc, az őriszentpéteri Pajta étterem társtulajdonosa és vezetője; Gyulay Zsolt, a Hungaroring elnök-vezérigazgatója; Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke, az OTP Travel ügyvezetője; Jászberényi Melinda, a Budapesti Corvinus Egyetem turizmus tanszékének tanára; Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára. Forrai Kovács Krisztina és Forrai Miklós, a balatonszőlősi Casa Christa Agriturismo tulajdonosai megosztva kapták az elismerést.