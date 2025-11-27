A világ leghosszabb közvetlen légi járata

A kínai China Eastern légitársaság fogja a jövő héttől a világ leghosszabb közvetlen légi járatát üzemeltetni, a gépek Kína és Argentína között közlekednek majd - jelentette be az argentin kormány szerdán.

December 4-től kezdődően a China Eastern hetente két alkalommal indít járatokat Sanghajból Buenos Airesbe. Az argentin kormány adott erre engedélyt, amelyet az ország hivatalos közlönyében ismertettek.

Sanghaj és Buenos Aires csaknem pontosan a földgömb átellenes oldalán találhatók. A kínai légitársaság becslése szerint a 20 ezer kilométeres távot Buenos Airesig 25,5 óra alatt tudják teljesíteni, míg a visszautat 29 óra alatt.

Viszont nem egy non-stop útról van szó, a Boeing 777-300ER típusú repülőgépek kénytelenek lesznek műszaki okokból kitérőt tenni és leszállni az új-zélandi Aucklandben - irta az Aero című szaklap. Az utasszállítót ott feltankolják, illetve lecserélik a személyzetet, és az utasok is elhagyhatják a fedélzetet a mintegy kétórás megálló alatt.

A China Eastern közvetlen járata konkurenciát jelent a Lufthansa német légitársaságnak, amely Frankfurton keresztül átszállási lehetősséggel kínál csatlakozó járatokat Sanghaj és Buenos Aires között.