A szokottnál korábban érkezik a decemberi nyugdíj

A decemberi nyugdíj idén a megszokottnál jóval hamarabb érkezik: már 2-án jóváírják az összeget a bankszámlákon, ráadásul az utalás már tartalmazza az idei 1,6 százalékos nyugdíjemelést is azok számára, akik 2024-ben is a rendszerben voltak, írta a Duol .

A decemberi nyugdíj időzítése jelentősen eltér a szokásostól: a Magyar Államkincstár ezúttal tíz nappal korábban, december 2-án utal. A korai kifizetés nemcsak kényelmi okokból fontos, hanem azért is, mert már tartalmazza a novemberben kihirdetett 1,6 százalékos kiegészítő emelést, amely kizárólag a 2024-ben is nyugdíjasoknak jár.

Mit tartalmaz a decemberi nyugdíj, és kik kapnak emelést?

A most érkező összegben benne van a fentebb említett 1,6 százalékos nyugdíjkorrekció is. Azok viszont, akik 2025. január 1-je után váltak nyugdíjassá, idén még nem részesülnek emelésben. Számukra először 2026 januárjában nő az ellátás. Nyugdíjprémiumot 2025-ben senki sem kap, mivel a gazdasági növekedés nem érte el a 3,5 százalékos küszöböt.

Az év során több hónapban is korábban érkeztek a kifizetések – januárban, áprilisban, júliusban és októberben is előrébb hozták, a hétvégék miatt. A december azonban így is kiemelkedik, hiszen ennyire korai utalás az év során nem fordult elő. A postai kézbesítés külön ütemezés szerint zajlik, ezért az érkezés időpontja házhoz szállítás esetén eltérhet. Akik szeretnének bankszámlára váltani, ezt a Magyar Államkincstárnál tehetik meg, legegyszerűbben elektronikusan. A módosítás jellemzően a bejelentést követő második hónapban lép életbe.

Érkezik a 14. havi nyugdíj is

Orbán Viktor miniszterelnök korábbi bejelentése szerint 2026-ig fokozatosan bevezetik a 14. havi nyugdíjat. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy jövő februárban minden nyugdíjas a rendes ellátása mellett megkapja a 13. havit és a 14. havi nyugdíj egynegyedét is. Egy évvel később újabb negyed, majd így tovább, amíg teljes egészében be nem épül a rendszerbe.