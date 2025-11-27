A magyarok elutasítják az orosz olaj és gáz kitiltását

Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága 2026. január 1-től betiltaná az orosz földgáz és kőolaj importját az unióba. Az intézkedés súlyos következményekkel járna Magyarországra nézve: ezer forint feletti benzinárakat és általános energiaválságot idézne elő. A magyar felnőtt lakosság kétharmada ezért nem támogatja az embargót - olvasható a Századvég felmérésében.

A közvélemény-kutatás - amelyet ezer felnőtt megkérdezésével készítettek - alapján mióta Ursula von der Leyen kiemelt prioritású célként jelölte meg az orosz energiahordozók teljes körű tilalmát, egyre radikálisabb tervezetek látnak napvilágot.

Az elsőként bemutatott RePowerEU csomag óta - amely 2027 végéig fokozatosan vezetné ki az Oroszországból érkező szállítmányokat - az Európai Bizottság energiaügyi biztosa jelezte, hogy örökös szankciót szorgalmazna, azaz függetlenül a háború alakulásától, soha többé egyetlen orosz olaj- vagy gázmolekulát sem szeretne az európai piacon látni - írták.

Hozzátették, hogy Brüsszel eredeti terveiből kiemelte a cseppfolyósított földgázt, és a 19. szankciós csomag keretében egy évvel korábbi tiltási határidőt fogadtatott el a tagállamokkal.

Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága pedig ennél is tovább ment: egy olyan indítványhoz adta jóváhagyását, amely már 2026. január 1-től mindenféle orosz olaj- és gázimportot betiltana.

A törekvésnek a magyar közéletben is vannak képviselői. A Századvég szerint a Tisza Párt például programjába is emelte Brüsszel célkitűzését és szintén az orosz energia kivezetése mellett foglalt állást. Megismételték azt is, hogy a tilalom súlyos károkat okozna a magyar háztartásoknak. A kieső import drasztikus piaci áremelkedéshez vezetne: a benzin és gázolaj literenkénti ára ezer forint fölé emelkedne, a lakossági áram- és gázár pedig a jelenlegi három és félszeresére növekedne.

Utóbbi egy átlagos háztartásnak évente több mint félmillió forint többletköltséget okozna. Ekkora összeget sokan nem tudnának kigazdálkodni, így a díjfizetési és fűtési nehézségekkel küzdők aránya is jelentősen megemelkedne - írták.

Az orosz olaj és gáz kitiltása a gazdaság egészébe begyűrűzne és kiterjedt energiaválságot okozna: a Századvég számítása szerint csaknem 10 százalékos többletinflációs nyomást idézne elő, és a következő évben 4 százalékkal vetné vissza hazánk gazdasági teljesítményét.

Nagyságrendileg akkora összeg esne ki, mint amennyit Magyarország jelenleg családokra, illetve fele akkora, mint amennyit nyugdíjakra fordít - fogalmaztak.

Az embargó okozta károk tükrében érthető, hogy a magyar felnőtt lakosság többsége elutasítja az intézkedést: a Századvég októberi felmérése alapján kétharmaduk ellenzi, és mindössze negyedük támogatja az orosz olaj és gáz 2026-os tilalmát - áll a közleményben.