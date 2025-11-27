Gazdaság
A családi gazdaságok írják meg a jövőt
Az EU is a magyar gazdák mellett
Christophe Hansen, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és élelmiszerügyért felelős biztosa (k) és Nagy István agrárminiszter (j) látogatást tett Ficsor Árpád (b) sajtfarmján Dunaharasztin 2025. november 27-én
Fotó: MTI/Illyés Tibor
A piaci kihívásokra a fejlesztés és a technológiai modernizálás a válasz – mondta Nagy István, hozzátéve: az olyan gazdaságoké a jövő, mint a Ficsor-farm.
Christophe Hansen közölte: az EU a magyar gazdák mellett áll, tartalékalapjából támogatta közülük azokat, akiknek kárt okozott a fagy, valamint a száj- és körömfájás megbetegedés.