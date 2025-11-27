2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Gazdaság

A családi gazdaságok írják meg a jövőt

Az EU is a magyar gazdák mellett

MH/ MTI
 2025. november 27. csütörtök. 19:23
A családi gazdaságoké a jövő – mondta az agrárminiszter Dunaharasztiban csütörtökön, miután Christophe Hansennel, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és élelmiszerügyért felelős biztosával meglátogatta Ficsor Árpád sajtfarmját.

Christophe Hansen, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és élelmiszerügyért felelős biztosa (k) és Nagy István agrárminiszter (j) látogatást tett Ficsor Árpád (b) sajtfarmján Dunaharasztin 2025. november 27-én
Fotó: MTI/Illyés Tibor

A piaci kihívásokra a fejlesztés és a technológiai modernizálás a válasz – mondta Nagy István, hozzátéve: az olyan gazdaságoké a jövő, mint a Ficsor-farm.

Christophe Hansen közölte: az EU a magyar gazdák mellett áll, tartalékalapjából támogatta közülük azokat, akiknek kárt okozott a fagy, valamint a száj- és körömfájás megbetegedés.

