Gazdaság
Öthetes kikapcsolási moratóriumot hirdetett az MVM
Az ünnepi időszakra való tekintettel
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Philip Dulian
A tájékoztatás szerint november 29. és január 6. között egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást, még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van.
A moratórium az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló lakossági ügyfelekre vonatkozik, nem érinti azokat, akiket már korábban kikapcsoltak, az üzleti ügyfeleket és a más energiakereskedővel szerződésben álló fogyasztókat - közölték.