Gazdaság

Az ünnepi időszakra való tekintettel

MH/ MTI
 2025. november 26. szerda. 17:42
Az ünnepi időszakra időzítve, több mint öthetes kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei számára az MVM - közölte a társaság a Facebook-oldalán szerdán.

Öthetes kikapcsolási moratóriumot hirdetett az MVM
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Philip Dulian

A tájékoztatás szerint november 29. és január 6. között egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást, még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van.

A moratórium az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel egyetemes szolgáltatási szerződésben álló lakossági ügyfelekre vonatkozik, nem érinti azokat, akiket már korábban kikapcsoltak, az üzleti ügyfeleket és a más energiakereskedővel szerződésben álló fogyasztókat - közölték.

