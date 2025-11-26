Magyarországon építheti óriásgyárát Kína egyik legnagyobb autógyártója

A kínai Great Wall Motors célja, hogy 2030-ra évente egymillió autót adjon el külföldön. Kína egyik legnagyobb autógyártója most első európai üzemének helyét keresi, a lehetséges helyszínek között Magyarország is ott van. Korábbi információk szerint Pécsen valósulhat meg a beruházás.

A Great Wall Motors (GWM), Kína egyik legnagyobb autógyártója 2029-re évi 300 ezer járművet gyártana Európában, ahol első autógyára számára keres helyszínt, hogy megfordítsa a gyengülő regionális eladásokat – írja a Világgazdaság.

Parker Shi, az 1984-ben alapított GWM nemzetközi elnöke elmondta, hogy a GWM Spanyolországban és Magyarországon, valamint más országokban is mérlegeli a gyár lehetséges helyszíneit. A munkaerő- és logisztikai költségek számítanak elsődleges döntési szempontnak, mivel a GWM-nek kezdetben alkatrészeket kell majd az európai piacra szállítania.

„Évi egymillió autó eladása a cél külföldön. Hatalmas, hosszú távú befektetésről van szó” - tette hozzá.

A GWM jelenleg Oroszországban, Thaiföldön és Brazíliában működtet külföldi gyártóüzemeket.

Ahogy azt már korábban lehetett sejteni, Pécs közelébe is érkezhet egy nagy autóipari beruházás – erről még október elején beszélt Siklóson Lázár János építési és közlekedési miniszter. A tárcavezető szerint egy nagy autóipari vállalattal folynak a tárgyalások Pécs érdekében, ám ezek a tárgyalások titkosak, hiszen a konkurenciaharc is óriási, de a beruházás érdekében 600 hektárnyi ipari parkot készítenek elő.

A pécsi autóipari beruházásról korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is beszélt, közölve, hogy reményei szerint remek hírekkel szolgálhat majd.