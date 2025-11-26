2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Hasít az energetikai program

MH/MTI
 2025. november 26. szerda. 14:56
Megosztás

A családi házak energiahatékonysági korszerűsítését támogató pályázaton már több mint 5000 kedvezményezettnek utaltak el összesen 21,8 milliárd forintot - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM) szerdán.

Hasít az energetikai program
Energiahatékonyság a tetőn (képünk illusztráció)
Fotó: MH-archív/Purger Tamás

Mint hozzátették, közel azonos forrásmennyiségre szerződtek le eddig a további nyertesekkel. A bejegyzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a lehetőség most még kedvezőbb feltételekkel vehető igénybe: néhány százezer forint önerő mellett akár 10 millió forint támogatás, felerészben vissza nem térítendő forrás, felerészben kamatmentes hitel pályázható. A 15 évre meghosszabbított futamidő jóvoltából kisebb havi törlesztőrészlettel lehet számolni, amely akár az áram- és gázszámlákon megspórolt összegekben is megtérülhet - fűzte hozzá az EM.

Változatlan elvárás, hogy a külső szigeteléssel, nyílászárócserével, fűtési rendszer korszerűsítésével legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni. Továbbra sem kell biztosíték, nincs jelzálog, ahogy kezelési költség sem - emlékeztetett a minisztérium. "Érdemes belevágni, a támogatás az ország bármely részében, minden településen elérhető a 2007 előtt épült családi házak felújítására" - szólított fel az EM.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink