Hasít az energetikai program

A családi házak energiahatékonysági korszerűsítését támogató pályázaton már több mint 5000 kedvezményezettnek utaltak el összesen 21,8 milliárd forintot - jelentette be hivatalos Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM) szerdán.

Mint hozzátették, közel azonos forrásmennyiségre szerződtek le eddig a további nyertesekkel. A bejegyzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a lehetőség most még kedvezőbb feltételekkel vehető igénybe: néhány százezer forint önerő mellett akár 10 millió forint támogatás, felerészben vissza nem térítendő forrás, felerészben kamatmentes hitel pályázható. A 15 évre meghosszabbított futamidő jóvoltából kisebb havi törlesztőrészlettel lehet számolni, amely akár az áram- és gázszámlákon megspórolt összegekben is megtérülhet - fűzte hozzá az EM.

Változatlan elvárás, hogy a külső szigeteléssel, nyílászárócserével, fűtési rendszer korszerűsítésével legalább 30 százalékos energia-megtakarítást kell elérni. Továbbra sem kell biztosíték, nincs jelzálog, ahogy kezelési költség sem - emlékeztetett a minisztérium. "Érdemes belevágni, a támogatás az ország bármely részében, minden településen elérhető a 2007 előtt épült családi házak felújítására" - szólított fel az EM.