Európa gazdasága az elmúlt hat évtized leggyengébb növekedését mutatja

Varga Mihály szerint elsősorban az energiaárak magas szintje, a túlzott európai bürokrácia, a csökkenő nemzetközi szerepvállalás és a technikai forradalomból való "ki- és lemaradásunk" az oka annak, hogy Európa gazdasága gyengül. Hozzátette: a világgazdaságban alapvető átrendeződést látunk, annak korábbi motorjai lassulnak, miközben minden nagy gazdasági térség saját kihívásokkal is küzd. Ebben a helyzetben kulcsfontosságú a vállalati hitelezés bővítése és minőségi javítása, a Magyar Nemzeti Bank ennek érdekében hozta létre a Minősített Vállalati Hitelt - jelezte.

Varga Mihály azt mondta, "a kilátások sem rózsásak": a prognózisok szerint 2026-ban és 2027-ben az Európai Unió növekedése 1,2 százalékos lehet, Amerikában ennek a kétszerese, Kínában négyszerese várható.

A jegybankelnök Magyarország külpiaci környezete szempontjából alapkérdésnek nevezte a német gazdaság meghatározó szerepét, amely négy éve recesszióban van, vagy stagnál. Szerinte ennek a "leválás" az oka: Németország leválása az olcsó orosz energiabeszerzésről és a gyorsan növekvő ázsiai piacokról. Hozzátette: bár ezer eurót terveznek költeni infrastruktúra-fejlesztésre, de azt Németországban költik el, ami nem segíti a kelet-közép-európai országokat. Európa keleti felében a határokat keletről a háború, nyugatról a recesszió, a stagnálás jelenti - fűzte hozzá.

Varga Mihály szerint nagyobb növekedésre van szükség, mert Magyarország nem csak az uniós, hanem a "varsói országokat" tekintve, a régiós átlagtól is elmaradt. Ugyanakkor a munkaerőpiac és az export területén elkezdett jobban teljesíteni az ország, de a beruházások nagyobb volumene nagyon hiányzik - mondta. Hozzátette: a magyar vállalkozásoknak nem finanszírozási problémájuk van, a fejlesztéseket a gyenge kereslet, vagyis a piac hiánya, a még mindig magas energiaárak és az infláció miatti magas költségszint akadályozzák.

Varga Mihály kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a hazai bankrendszer tőkeellátottsága és likviditási helyzete erős, ezért akár érdemben nagyobb hitelkereslet kielégítésére is alkalmas. Az MNB ősszel bevezetett minősített vállalati hitelprogramja keretében a vállalkozások két hét alatt juthatnak hitelhez: a kereskedelmi bankok ezen minősítésnek megfelelő hiteltermékei egyszerű, gyors és kedvező árazású forrást biztosítanak a hazai kkv-k számára - jelezte.

A Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, ezért kedvező fejlemény, hogy a jegybanki és kormányzati lépések következtében a jövő évi infláció még alacsonyabb lehet, éves átlagban 3,4-3,6 százalék között alakulhat - mondta Varga Mihály hozzátéve: ennek elérésében nagy segítséget jelent a kereskedelmi és iparkamara, amely a jegybank üzeneteit eredményesen közvetíti a cégek felé az ország minden pontján.