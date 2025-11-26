Támogatták Banai Péter Benő alelnöki jelölését

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta Banai Péter Benő alelnöki jelölését, aki így a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős alelnöke lehet – közölte a jegybank kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint Banai Péter Benő meghallgatása során hangsúlyozta, az infláció és az inflációs várakozások következetes csökkentése a magyar gazdaság alapvető érdeke, így a stabilitásorientált monetáris politika továbbra is indokolt.

Az alelnökjelölt rögzítette, a hitelesség, az integritás és a szakmaiság jegyében a jegybanki elemzéseknek és statisztikáknak pontos képet kell adniuk a magyar gazdaságról, ezért hitelesnek és számon kérhetőnek kell lenniük. Banai Péter Benő kitért arra is, a pénzügyi infrastruktúra területén a jegybanknak is készen kell állnia az új, digitális alkalmazások használatára, úgy, hogy ezzel a pénzügyi visszaéléseknek is gátat szabjon - közölte a Magyar Nemzeti Bank.