Sokat fizetnek a románok a villanyért

Az EU-tagállamokban- a kivetett valamennyi adót tartalmazó villamosenergia-árak elemzése alapján - Romániában volt a legdrágább az áram a háztartási fogyasztók vásárlóerejéhez mérten 2025 júliusában.

Az Intelligens Energia Egyesület közleménye szerint Románia regisztrálta 2025 júniusa és júliusa között a legmagasabb villamosenergiaár-növekedést Európában, amely több mint kétszerese a második legmagasabb árnövekedésnek - írja a Krónika. Mint olvasható, ha nem a vásárlóerőhöz viszonyítjuk az árszintet, Románia 2025 júliusában a 10. helyen állt a lakossági villamosenergia-ár tekintetében.

Bár Románia nem függ túlzott mértékben az energiaimporttól, mivel saját földgáz- és vízenergia-forrásokkal rendelkezik, és forrásai (beleértve a nukleáris és a megújulókat is) kiegyensúlyozottak, a villamosenergia-költségek a lakosság jövedelmi szintjéhez képest magasak - jegyzi meg a lap.

Hosszú távon a magas kiadások gátolják a gazdasági fejlődést, inflációt generálnak és súlyosbíthatják a munkaerő-migrációt, mivel az emberek kedvezőbb feltételeket keresnek más országokban. Ezenkívül a kiszolgáltatott fogyasztók védelmét szolgáló intézkedések hiánya az energiaszegénység növekedéséhez vezethet, ami máris sok vidéki háztartást érint - teszi hozzá az egyesület.