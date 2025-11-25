Orbán Viktor: Magyarország nemzeti, jobboldali kormánya garantálja a békét

A magyar emberek, a munkások és a mérnökök miatt érkeznek most, a legnehezebb európai gazdasági háborús időkben is egymás után Magyarországra a nagy, jelentős, fejlett, külföldi, komoly technológiával működő cégek – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Flex Zala Automotive Next Gen gyáravató ünnepségén kedden Zalaegerszegen.

Orbán Viktor elmondta, a 35 milliárd forint értékű beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű, a kutatás-fejlesztésre is kiterjedő, high-tech ipari sztenderdeknek megfelelő, jövőálló munkát.

Hozzátette: itt, Zalaegerszegen épül meg a next gen mobility gyáregység, amely kifejezetten az autóipar előtt álló legfontosabb kihívásokra segít majd megoldásokat találni.

Elmondta, Zalából látják majd el Európát autóipari, informatikai és akkumulátor-platformokkal és „mindenfajta olyan elektronikai eszközzel, amelyről egy földi halandó nem is tudja, hogy léteznek”.

Közölte, mindehhez Magyarország kormánya 7,8 milliárd forint támogatással járult hozzá.