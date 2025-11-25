Orbán Viktor: Magyarország nemzeti, jobboldali kormánya garantálja a békét

Gazdaság
Zalából látják majd el Európát autóipari, informatikai és akkumulátor-platformokkal
Orbán Viktor elmondta, a 35 milliárd forint értékű beruházás 210 embernek ad majd magas hozzáadott értékű, a kutatás-fejlesztésre is kiterjedő, high-tech ipari sztenderdeknek megfelelő, jövőálló munkát.
Hozzátette: itt, Zalaegerszegen épül meg a next gen mobility gyáregység, amely kifejezetten az autóipar előtt álló legfontosabb kihívásokra segít majd megoldásokat találni.
Elmondta, Zalából látják majd el Európát autóipari, informatikai és akkumulátor-platformokkal és „mindenfajta olyan elektronikai eszközzel, amelyről egy földi halandó nem is tudja, hogy léteznek”.
Közölte, mindehhez Magyarország kormánya 7,8 milliárd forint támogatással járult hozzá.