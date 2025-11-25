2025. december 7., vasárnap

Gazdaság

Nem csökken az Otthon Start program lendülete

Panyi Miklós a eddigi eredményekről

MH/ MTI
 2025. november 25. kedd. 13:53
Nem csökken a szeptember 1-jén indult Otthon Start program lendülete, november közepéig 22 ezer fix 3 százalékos hiteligénylési kérelmet nyújtottak be csaknem 800 milliárd forint összegben, és több mint 8500 igénylőnek már folyósítottak is csaknem 300 milliárd forint hitelt – mondta a Miniszterelnökség (ME) parlamenti és stratégiai államtitkára a program eredményeiről tartott keddi sajtótájékoztatóján.

Nem csökken az Otthon Start program lendülete
Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára (b) és Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára az Otthon Start Program eddigi eredményeiről és az új lakásfejlesztésekről tartott sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség konferenciatermében 2025. november 25-én.
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Panyi Miklós kiemelte: a program hozza a kormány által várt eredményeket, nő az ingatlan-tranzakciók száma, megmozdult a hitelpiac, kiemelkedő a fiatal és az első lakást vásárlók aránya, az ingatlanpiacra folyamatosan érkeznek az új ingatlanok és fordulat állt be az albérletpiacon is.

Az Otthon Start program a magyar otthonteremtési rendszer meghatározó és hosszú távú pillére, a kormány abban hisz, hogy a fiatalok lakhatási problémáira a megoldás az első lakásszerzés kiemelt támogatása – fogalmazott az államtitkár.

Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) építészeti államtitkára a sajtótájékoztatón elmondta: a kínálati oldal erősödését mutatja, hogy a kiadott építési engedélyek száma több mint 25 százalékkal nőtt az idei harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest, és a várakozások szerint az év végére 30 százalék fölé is mehet ez az emelkedés.

