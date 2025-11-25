Munkabéke van a MÁV-Volán csoportnál

Nagy eredmény, hogy munkabéke, három éves bérmegállapodás, együttműködés van a MÁV-Volán csoportnál, a bérviszonyokat korrektül tudják rendezni – mondta Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden közösségi oldalára feltett videóüzenetében.

Kiemelte, jelenleg a MÁV-Volán csoport dolgozóinak nemzetgazdasági átlag fölötti az éves átlagjövedelme, amikor átvette a tárca irányítását ez 6,3 millió forint volt, most 9,5 millió forint.

Lázár János hangsúlyozta, a fideszeseknek a politikában és a munkában az ember a legfontosabb. Ez a közlekedésben két dolgot jelent, az utasokat, akiket olcsón és biztonságosan szeretnének célba juttatni és a 49 950 kollegát, akik a MÁV-Volán csoportnál dolgoznak – mondta.

A videóüzenetben Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke úgy fogalmazott, az elmúlt évtizedekben nem volt olyan jó a munkaügyi kapcsolat, mint amióta Lázár János a miniszter, aki ezt vállalati szinten hosszú távra garantálja a szakszervezetek számára. Minden szakszervezet megerősítette, hogy az elmúlt időszak megállapodásainak mindegyike be lett tartva, a vállalásokat a miniszter túlteljesítette a jövedelem tekintetében – tette hozzá.

Illés Csaba, a Független HÉV Szakszervezet elnöke a videóüzenetben kiemelte, amióta Lázár János miniszter megérkezett az Építési és Közlekedési Minisztériumba, onnantól kezdve a munkaügyi kapcsolatok rendeződtek, főleg a HÉV-nél. A megelőző vezetéssel nagyon sok problémájuk volt, jelenleg minden ajtó nyitott előttük. Felidézte, hogy amikor a HÉV-et „szét akarták szervezni”, felkereste a minisztert, a problémát rendezték. Most 1100 munkavállaló elégedett, olyan juttatásokat kapnak pluszban a dolgozók béreken felül, amivel elégedettek – szögezte le a szakszervezeti vezető.