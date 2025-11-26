2025. december 7., vasárnap

Előd

Gazdaság

Milliárdos veszteség és technológiai összeomlás fenyegeti az ukrán agráriumot

Súlyos árat fizethet az ukrán mezőgazdaság

MH
 2025. november 26. szerda. 4:51
Ha átmeneti időszak nélkül kellene alkalmaznia az Európai Unió növényvédelmi szabványait: a termőföldek jelentős része veszteségessé válhatna, az export pedig drasztikusan visszaesne.

Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Az agrárium integrációja nemcsak technikai, hanem kemény politikai és gazdasági kérdés is, most pedig három független kutatás (Smart Country, NUBiP, HFFA Research) számszerűsítette a várható kockázatokat a növényvédő szerek kivezetése kapcsán.

Milliárdos veszteségek és zuhanó export

A tanulmányok szerint az Európai Unióban tiltott hatóanyagok azonnali kivezetése Ukrajnában nem csupán adminisztratív teher, hanem egzisztenciális fenyegetés. A modellezések alapján a 24,5 millió hektárnyi ukrán termőföldből mintegy 10 millió hektár válhatna veszteségessé vagy veszítené el hozamának jelentős részét.

A kutatások által becsült főbb károk:

  • Az éves terméskiesés elérheti a 14 millió tonnát.
  • A gazdasági veszteség meghaladhatja az évi 4,3 milliárd dollárt.
  • A kulcsfontosságú növénykultúráknál a veszteség hektáronként akár 144 dollár is lehet.
  • A teljes bruttó betakarítás visszaesése elérheti a 20%-ot.
  • A búza és a napraforgóolaj exportja 34%-kal, a repcéé 22%-kal zuhanhat.

Technológiai „kikapcsolás” fenyeget

A probléma gyökere, hogy az ukrán gazdák jelenleg szélesebb körű hatóanyag-listával dolgoznak, mint uniós társaik. Míg az EU-tagállamok fokozatosan vezették ki ezeket a szereket, Ukrajnának a csatlakozás pillanatára kellene teljesítenie a szigorú előírásokat. Ez különösen a kisebb gazdaságokat érintené érzékenyen.

„A modellezés még mélyebb problémát mutat: a gazdák 51%-a, akik 1,4 millió hektárt művelnek, nem rendelkezik a technológiai lehetőségekkel, hogy drágább és gyengébb alternatívákra váltson. Ez nem »könnyű átállás« lenne, hanem a technológia tényleges kikapcsolása” – figyelmeztetett Vladiszlav Szedik piaci szakértő, utalva arra, hogy bizonyos kultúráknál a technológiai sorrend 40-80%-a a most használt kulcskészítményeken alapul.

Tíz év haladékot kérnek

A vezető szakmai szervezetek – köztük az Ukrán Agrárüzleti Klub és az Európai Üzleti Szövetség (EBA) – azt sürgetik, hogy a kormány a csatlakozási tárgyalásokon harcoljon ki egy reális átmeneti időszakot. Viktor Pohorilij, az EBA agrokémiai vezetője szerint ideális esetben ez 10 évet jelentene a csatlakozástól számítva. Ez idő alatt a gyártók és kutatók kidolgozhatnának új növényvédelmi rendszereket, a termelők pedig sokkhatás nélkül vezethetnék be azokat.

Drónstop és szermaradványok

A vegyszertilalmon túl más uniós előírások is fejfájást okoznak a szektornak. Bár a vonatkozó uniós irányelv kifejezetten nem tiltja, a gyakorlatban megszűnhet a légi, különösen a drónos permetezés lehetősége. A kötelezően növelendő pufferzónák miatt a vetésterület további 5–15%-a eshet ki a termelésből.

További kockázatot jelent a szermaradványok (MRL) szabályozása. Ha egy szállítmányban az MRL-szint meghaladja az uniós normát – vagy nincs rá megállapított norma –, az áru automatikusan eladhatatlanná válik az EU-ban. Érdekesség, hogy bizonyos esetekben az EU-s határértékek még engedékenyebbek is, mint az ukránok, ami fordított helyzetben azt eredményezhetné, hogy a magasabb szermaradvány-tartalmú uniós termékek elárasztják az ukrán piacot, versenyhátrányba hozva a helyi termelőket -írj a KárpátHír.

