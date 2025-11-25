Leállt a pancsovai finomító

Elfogyott a nyersolaj, így leállt a pancsovai NIS-finomító. Egyelőre nem világos, honnan lesz Szerbiának üzemanyaga.

Kész, vége, olaj híján leállt a pancsovai NIS-finomító - írja a Szabad magyar Szó. Mint olvasható, ma reggelig nem érkezett válasz az OFAC-tól a NIS-re vonatkozó licenc meghosszabbításának felvetésére, amelyet hat nappal ezelőtt nyújtottak be. A kérelmet azért adták be, hogy a cég zavartalanul működhessen a tulajdonosi struktúra megváltoztatásáról szóló tárgyalások ideje alatt.

„Ami a raktárakban van, az van (benzin és más termék). Ha nem érkezik nyersolaj, a NIS-ből semmi nem fog kijönni” - hangoztatta a portál egyik forrása.

A lap emlékeztet, állítólag az Egyesült Arab Emírségekből származó ADNOC vállalat érdeklődik a NIS megvásárlása iránt, és Dubravka Đedović Handanović miniszter korábban közölte, hogy az orosz fél kész eladni részesedését. Aleksandar Vučić két nappal ezelőtt azt nyilatkozta, hogy nincs jó hír a NIS-szel kapcsolatban, és hogy az egyeztetések eredményéről 36–48 órán belül tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.

A NIS elleni szankciókat már január 10-én bevezették, de csak október 9-én léptek hatályba. A fő követelés az, hogy Moszkva képviselője vonuljon ki a tulajdonosi szerkezetből. A belgrádi kormány és az orosz fél közötti kilenc hónapnyi tárgyalás alatt nem született megállapodás, mert a másik fél minden ajánlatot elutasított.