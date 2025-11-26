India két feltétel mellett vállalta, hogy orosz olajat vásárol

India kidolgozott egy különleges mechanizmust arra, hogy továbbra is orosz olajvásárlást folytatjon az amerikai szigorúak szankciós nyomása ellenére.

A hitelezők alaposan elemezik az olaj eredetét és az érintett tankerek történetét (képünk illusztráció)

Az indiai bankok két feltétel mellett készek finanszírozni az ilyen tranzakciókat: az olajnak olyan eladóktól kell érkeznie, akik nem szerepelnek a feketelistán, és a tranzakcióknak a szankcióknak kell megfelelniük.

Az indiai bankok most már készen állnak arra, hogy fontolóra vegyék az orosz olajkereskedelem finanszírozását, ha a mennyiség olyan eladóktól érkezik, akik nem szerepelnek a feketelistán, és a tranzakciók megfelelnek a szankcióknak –írja a Bloomberg.

A lap megjegyzi, hogy az egyeztetéseket az Egyesült Arab Emírségek dirhamjában és kínai jüánjában fogják végrehajtani, miközben megerősítik az ellátási lánc ellenőrzéseit. A hitelezők alaposan elemezik az olaj eredetét és az érintett tankerek történetét, beleértve a szankcionált cégekkel folytatott esetleges tranzakciókban való részvételüket is.

A folyamat némileg lassíthatja a tranzakciók lezárásának folyamatát. Egy ilyen döntés azonban fenntartja az Oroszország és India közötti kereskedelmi mennyiséget, ami mindkét ország számára előnyös marad.