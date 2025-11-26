Fontos a 8-as főút mielőbbi fejlesztése

A munkahelyteremtés és új befektetések vonzása, de a közlekedésbiztonság javítása miatt is fontos a 8-as főút Herend és az országhatár közti szakasza gyorsforgalmi úttá fejlesztésének felgyorsítása, miközben a jelenlegi állás szerint erre csak 2030 és 2035 között lesz lehetőség – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden Herenden, sajtótájékoztatón.

Navracsics Tibor: A mihamarabbi fejlesztés mellett szól az is, hogy a 8-as főút, amely az M1-es autópálya leghatékonyabb tehermentesítője is, az egyik legveszélyesebb közút Magyarországon

Navracsics Tibor a 8-as főút fejlesztéséről rendezett fórumot megelőzően azt mondta, számtalan ok szól amellett, hogy a 8-as út fejlesztése rövid határidőn belül megtörténjen. Ilyen például, hogy ez a legrövidebb összekötő út az észak-olasz, dél-német térségek felé, amelyek az Európai Unió legdinamikusabban fejlődő területei. A mihamarabbi fejlesztés mellett szól az is, hogy a 8-as főút, amely az M1-es autópálya leghatékonyabb tehermentesítője is, az egyik legveszélyesebb közút Magyarországon – tette hozzá.

Hangsúlyozta: a fórum célja, hogy meggyőzzék a kormány más döntéshozóit, köztük az Építési és Közlekedési Minisztérium jelenlévő képviselőit, hogy gyorsítsák fel az előkészítést, és minél előbb kezdjék meg a kivitelezést.