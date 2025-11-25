Beszédet intézett a nemzethez Vučić

Még négy nap van a pancsovai finomító teljes leállásig, amennyiben nem kapunk engedélyt az OFAC-tól, vagyis az amerikai államtól, jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatón Aleksandar Vučić szerb államfő.

A pancsovai finomítót még nem zárták be, de már csökkent a termelés. Mit jelent ez? Még négy nap van a teljes zárásig, ha nem kapunk engedélyt az amerikai OFAC-tól, vagyis az amerikai államtól, jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatón Aleksandar Vučić szerb államfő. Ha teljesen leáll, akkor tizennégy, húsz nap kell majd az újraindításához. Az államfő szerint, ha ez megtörténik, az idén már nem valószínű, hogy újra tudják indítani - írja a Szabad Magyar Szó.

Kiemelte, bíztak abban, hogy hétfőn Szerbia megkapja a licenszet.

„Mi nyíltan kimondtuk, hogy elítéljük egy ország szuverenitására történő támadást Ukrajna esetében, de nem vezettünk be szankciókat Oroszország ellen. Kemény támadásoknak vagyunk kitéve, miközben nem vagyunk hibásak ebben az egész történetben. Az orosz barátaink minden kérését teljesítettük, és Szerbia nagyon nehéz helyzetbe került”, mondta Vučić. Az államfő hozzátette, szerdán találkozik Orbán Viktorral és mindent felkínál majd, hogy megoldás szülessen.

Vučić közölte, milyen következményei lesznek annak, ha az amerikaiak nem hagyják jóvá a kérésüket.

„A másodlagos szankciók a Szerbiai Nemzeti Bankra és egyéb pénzintézeteire is vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy leállhatnak a kifizetések, a hitelek folyósítása, a bankkártyák használata lehetetlenné válik, elérhetetlenek lehetnek a számlák. Személyesen kaptam ígéretet arra, hogy hétfőig nem lesz ilyen szankció, és ez működött, és működni fog ma és holnap is. Amennyiben viszont elutasítják a kérelmünket, akkor veszélyben vannak a bankok. Az egészségügyi rendszer sem ússza meg, elsősorban a mentőszolgálat, a kereskedelmi láncok ellátása, a boltok ellátása, az áramszolgáltatás, aminek beláthatatlan következményei lesznek. Mivel a NIS a legnagyobb nagykereskedő, ez azt jelenti, hogy minden bizonnyal drágább lesz majd az üzemanyag. Importálni kell, s ez veszélyezteti a mezőgazdaságot is, hiszen ez az ágazat eddig kedvezményesen kapta a dízelt. Ma 50.000 tonna dízel hiányzik, az államnak jelenleg 184.000 tonna tartaléka van" - húzta alá az államfő.