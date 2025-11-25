Az MBH Bank és az Agrárminisztérium meghosszabbítja együttműködését

Közölték: a pénzintézet és az Agrárminisztérium újabb egy évre szóló együttműködési megállapodást írt alá a Fenntartható Jövő Bankja Program keretében. A partnerség indulása óta a bank és a nemzeti park igazgatóságok számos, a hazai biodiverzitást és ökoszisztémákat támogató programokat valósítottak meg: többek között fajvédelmi munkát, élőhely-helyreállítási projekteket és szemléletformáló infrastruktúra-fejlesztéseket. A felek a következő évben további kezdeményezéseket indítanak a bank azon célkitűzésének jegyében, hogy hosszú távon is aktívan hozzájáruljon Magyarország természeti értékeinek megőrzéséhez és a fenntartható, felelős vállalati működés gyakorlatának erősítéséhez – írták.

Az MBH Bank 2023-ban hirdette meg a Fenntartható Jövő Bankja Programot, amelynek célja, hogy hosszú távú, átfogó ESG-keretrendszer mentén támogassa a hazai klímacélok teljesítését és a biodiverzitás megőrzését, miközben erősíti a felelős és fenntartható vállalati működést. A program keretében a bank 2023-ban kötött partnerséget a nemzeti park igazgatóságok szakmai felügyeletét ellátó Agrárminisztériummal annak érdekében, hogy közösen valósítsanak meg olyan természetvédelmi fejlesztéseket, amelyek valódi eredményeket hoznak a hazai élőhelyek és védett fajok megóvásában. Ezt az együttműködést most a felek újabb egy évvel meghosszabbították és további vállalásokat tettek – közölték.

A megújított megállapodás értelmében négy új természetvédelmi projekt indul: ezek között szerepel az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területén a Baradla-barlang kültéri fogadóterének részleges felújítása, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság következő vízvisszatartási projektje is, ami értékes élőhelyet érint a térségben. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság egy, a Kopáncs-pusztán megvalósuló vízellátási fejlesztéssel járul hozzá a pusztai élőhelyek hosszú távú fenntartásához, míg a Bükki Nemzeti Parkban a madármentési infrastruktúra fejlesztése valósul meg. Ezek a fejlesztések erősítik a hazai élőhelyek védelmét, és összhangban állnak a Kunming-Montreal Globális Biodiverzitás Keretrendszer céljával, amely a biodiverzitás csökkenésének megállítását és megfordítását tűzi ki 2030-ig – közölte a pénzintézet.