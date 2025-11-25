Átadták a Flex újgenerációs zalaegerszegi gyárát

A Flex Zala Automotive Next Gen gyáravatóján Jean-Francois Zoeller, a Flex európai és globális autóipari operációkért felelős szenior alelnöke elmondta: Európában több mint 35 gyárral és 30 ezer munkavállalóval rendelkeznek, és folyamatosan fejlesztik jelenlétüket Magyarországon is, amely európai működésük oszlopának számít. A társaság hét magyarországi üzemben 7 ezer munkavállalót foglalkoztat, gyártási, logisztikai és kutatás-fejlesztési területen.

A legújabb gyártási technológiákat alkalmazva több mint 100 autómárka 600-nál is több platformjának gyártanak alkatrészeket, köztük elektromos és hibrid járművekhez. A legújabb technológiák lényege, hogy távoli pontokról is aktualizálni lehet a szoftvereket, ma ugyanis már ezek a meghatározói a járműiparnak – hangsúlyozta a szenior alelnök.

Hozzátette, hogy jelenleg nagyon gyors változás zajlik a járműiparban, amihez befektetés, innováció és új gondolkodásmód szükséges. Olyan ökoszisztémák épülnek ki, amelyekben senki nem állja meg a helyét egyedül, ezért a gyártóknak és a beszállítóknak együttműködve egymáshoz kell igazodniuk a magas minőség biztosítása érdekében.

Jean-Francois Zoeller megköszönte a magyar kormány és a HIPA támogatását, illetve azt, hogy elsősorban a budapesti és a zalaegerszegi munkavállalóiknak köszönhetően a Flex európai innovációs díjat nyert a közelmúltban. Zalaegerszegen nagyon jól képzett munkaerővel és tehetséges vezetőkkel dolgoznak, akik képesek a gyors változásokat végrehajtani és kezelni az új ökoszisztémát – mondta.

Andreas Heim, a Flex európai üzletfejlesztésért felelős alelnöke arról beszélt, hogy a zalaegerszegi ma a legnagyobb magyarországi gyártóegységük. Az ország régóta fontos szerepet tölt be a cég európai gépjárműipari stratégiájában, de óriási a verseny, egyre fontosabb az innováció, a vásárlók számára az élmény az elsődleges szempont – tette hozzá.

Mint mondta: óriási a változás a járműiparban, az átállás részeként a gyorsaság és az ellenállóképesség egyaránt elsődleges, az ágazatot sokkhatásként érő koronavírus-járvány pedig felhívta a figyelmet arra, hogy új működési formákra van szükség. Zalaegerszegen már egy teljesen automatizált gyártósort építettek.

A magyar kormány és a helyi szereplők mellett az egyetemekkel és a technológiai intézetekkel is szoros partnerséget építettek ki, így a magyar mérnökök és más szakemberek a legfrissebb technológiákkal dolgozhatnak, mindez pedig megerősíti Magyarország már eddig is jelentős szerepét a járműiparban – jelezte Andreas Heim.

Péter Ágota, a Flex európai autóipari operációkért felelős alelnöke kifejtette: több mint 30 éve van jelen a cég Magyarországon, ma az ország második legnagyobb ipari foglalkoztatója. Zalaegerszegen kezdetben bérgyártással foglalkoztak a szórakoztató- és autóipar számára, de a stratégia változott, a tömegigények kielégítése helyett a céljuk az volt, hogy „a komplexitás mestereinek” szintjére emeljék a tevékenységüket, ezért fejlesztették a mérnöki képességeiket, bővítették a technológiai centrumot.

A zalai gyárban az egyszerű lámpapanelektől eljutottak a fékberendezések, kormányvezérlő elektronika, a komplex akkumulátorvezérlés és az önvezető autók számítógépeinek gyártásához, jelentős részben saját tervezésű termékekkel, zalai mérnökök munkájaként.

A járműipari tesztpálya mellett felépített új gyáregység egyedülálló technológiával elektromos meghajtású autókhoz készít nagyfeszültségű áramátalakító berendezéseket. Gyártósoraik a következő 5-7 évre elegendő megrendeléssel rendelkeznek, évente 220 millió dollárra emelve az éves árbevételt – emelte ki az alelnök.

Péter Ágota kitért arra is: a cég eddigi legnagyobb magyarországi beruházására 100 millió dollárt költöttek, ebből 30 millió dollár értékben magyar beszállítóktól vásároltak. A 10 ezer négyzetméteres gyárban 210 dolgozót foglalkoztatnak, közülük 20-an kutatás-fejlesztési területen, ezzel pedig 90 főre emelkedik az ilyen pozíciókban dolgozók száma.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) felidézte, hogy a Flex 1994-ben érkezett Zalaegerszegre. A folyamatos fejlődés révén jelenleg a város legnagyobb munkaadója és adófizetője, de a kiváló együttműködésüknek köszönhetően jelentős a társaság társadalmi szerepvállalása is az oktatás, a kultúra vagy éppen az egészségügy területén.