A jegybank emlékérmét bocsát ki a Magyar Atlétikai Club alapításának 150. évfordulója alkalmából

A Magyar Atlétikai Club másfél évszázada bizonyítja, hogy a nemzeti teljesítmény alapja a kitartás, az értékteremtés és a jövőbe vetett hit. Ezek az értékek méltóak arra, hogy emlékérme formájában is megörökítsük őket – mondta Varga Mihály a Magyar Atlétikai Club fennállásának 150. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A jegybankelnök felhívta a figyelmet: a Magyar Atlétikai Club jelentőségét mutatja, hogy 150 éves múltja során számos olimpiai bajnokot és világhírű sportolót adott hazánknak, írta az MNB közleményében.

Varga Mihály felidézte: a Magyar Atlétikai Club a magyar történelem legnagyobb múltú sportegyesülete, amely az évek során huszonegy sportágnak adott otthont, 18 olimpiai bajnoka volt, versenyzői 63 aranyérmet nyertek az olimpiai, világ-és Európa-bajnokságokon. A jegybankelnök emlékeztetett arra is: a Magyar Nemzeti Bank 1968 óta rendszeresen bocsát ki emlékérméket az ország jelentős történelmi-, tudományos-, kulturális eseményei és évfordulói kapcsán. E tevékenység részeként a MAC alapításának jubileumi évfordulójáról az MNB érmekibocsátással emlékezik meg, és 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki korlátozott példányszámban. Varga Mihály felhívta a figyelmet: az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés, valamint a figyelemfelkeltés, használatuk a mindennapi fizetési forgalomban kerülendő. Igényes művészi kivitelezésük miatt egyedi értéket képviselnek, a rajtuk szereplő névérték gyűjtői értékük megőrzését szolgálja.

Az eseményen beszédet mondott Kállay Kristóf, a Magyar Atlétikai Club elnöke is, aki a Club 150 éves történetére és neves sportolóira emlékezett. Az évforduló alkalmából a Magyar Posta Zrt. emlékbélyeget bocsátott ki. Dr. Láng Géza, a Posta elnök-vezérigazgatója kiemelte: a Magyar Atlétikai Club, hazánk első versenysport klubja példamutató módon élen járt a nemzeti közösségünk és identitásunk erősítésében.

Az emlékérmékről további részletek az MNB honlapján olvashatók.