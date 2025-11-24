2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Hétfői forintárfolyamok

Az eurót hétfőn reggel hét óra után 383,44 forinton jegyezték, szinte változatlanul a péntek esti 383,41 forinthoz képest

MH/MTI
 2025. november 24. hétfő. 7:47
Frissítve: 2025. november 24. 10:30
Megosztás

Az euróval szemben változatlanul állt hétfő reggel a forint a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, a dollárral és a svájci frankkal szemben kissé erősödött.

Hétfői forintárfolyamok
Az eurót november 24-én, hétfő hétfőn reggel hét óra után 383,44 forinton jegyezték, szinte változatlanul a péntek esti 383,41 forinthoz képest (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Fred Tanneau

A dollár jegyzése 332,71 forintra csökkent 333,36 forintról, a svájci franké pedig 411,60 forintra 412,00 forintról.

Az előző heti, hétfői kezdéshez képest vegyesen áll a forint, 0,3 százalékkal erősebben az euróval, 0,6 százalékkal gyengébben a dollárral és 1,2 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta erősödött a forint; 6,8 százalékot az euróval, 16,3 százalékot a dollárral és 6,0 százalékot a svájci frankkal szemben.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink