Hétfői forintárfolyamok

Az euróval szemben változatlanul állt hétfő reggel a forint a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben, a dollárral és a svájci frankkal szemben kissé erősödött.

Az eurót november 24-én, hétfő hétfőn reggel hét óra után 383,44 forinton jegyezték, szinte változatlanul a péntek esti 383,41 forinthoz képest (képünk illusztráció)

A dollár jegyzése 332,71 forintra csökkent 333,36 forintról, a svájci franké pedig 411,60 forintra 412,00 forintról.

Az előző heti, hétfői kezdéshez képest vegyesen áll a forint, 0,3 százalékkal erősebben az euróval, 0,6 százalékkal gyengébben a dollárral és 1,2 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta erősödött a forint; 6,8 százalékot az euróval, 16,3 százalékot a dollárral és 6,0 százalékot a svájci frankkal szemben.