Fejleszthetnek a magyar cégek

Azzal számolnak, hogy az adótehercsökkentéssel a vállalkozásoknál maradó forrást a cégek beruházásokra, fejlesztésekre, korszerűsítésekre fordítják, és ezzel hozzájárulnak a gazdaság beindításához – mondta Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért felelős államtitkára hétfőn az M1 aktuális csatornán a 11 pontból álló, 80-90 milliárdos vállalati adó- és bürokráciacsökkentési csomagról.

Kifejtette: a 11 pontos adó- és bürokráciacsökkentési csomag 230 ezer vállalkozást érint, ami a működő és regisztrált 900 ezres vállalkozáshoz képest magas szám.

Megjegyezte, az adóteher könnyítéssel éves szinten mintegy 80-90 milliárd forintnyi adótehertől kímélik meg a vállalkozásokat.

Hozzátette, az intézkedés kellően diverzifikált, a középvállalatokat és a legkisebb cégeket egyaránt érinti.

Az államtitkár kiemelte, a vállalkozásokról terhet kell levenni ahhoz, hogy könnyebben tudjanak beruházni, fejleszteni, korszerűsíteni, továbbá olyan forrást is biztosítani kell számukra, amivel akár nemzetközi szinten is versenyezni tudnak. A kamattámogatott forrásokat, az európai uniós társfinanszírozással működő programokat azért hozzák létre, hogy a vállalkozások előtt legyen egy menü, amiből választani tudnak – mondta.

Szabados Richárd szólt arról is, hogy a hat hete bevezetett fix 3 százalékos hitel termékcsomagban 7 finanszírozási konstrukció van a vállalkozások számára, amelyek iránt óriási az érdeklődés. Hat hét után 8500 vállalkozás jelezte az igényét mintegy 480 milliárd forint értékben, ez a megelőző időszakoknak körülbelül a duplája.

Az államtitkár kitért arra is, hogy népszerű a Demján Sándor 1+1 kkv beruházás élénkítő támogatási program, amelyben a vállalkozások 1 forint befektetéshez 1 forint vissza nem térítendő támogatást kapnak, és már meghirdették a program második ütemét s.

Ismertette, hogy az előző ütemben keretemelésre volt szükség, a korábbi 50 milliárdot 130 milliárd forintra emelték, ebből körülbelül 1400 cég indíthatta meg a beruházását. Most a második ütemben a vidéki feldolgozóipari cégeket célozták meg. A második ütem kerete 20 milliárd forint, ami körülbelül 250 vállalkozás támogatására lesz elegendő. Az előregisztrációk alapján már most többszörös a túljelentkezés, a pályázati folyamatban a dokumentum feltöltéseknél tartanak, a pályázatok december elsején technikailag is benyújthatók lesznek.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Szabados Richárd elmondta, pozitív a vállalkozói fogadtatása a 11 pontos adócsökkentési és egyszerűsítési csomagnak, amiből 8 pont adócsökkentésre, 3 pedig az adminisztrációs terhek mérséklésére vonatkozik. Az intézkedés célja az is volt, hogy a kisebb vállalkozások is érintettek legyenek, és vannak köztük olyanok is, amelyeket több intézkedési pontban is érintettek. Az üzemanyag jövedéki adó emelésének elhalasztása pedig nemcsak a vállalkozásokat, hanem a lakosságot is előnyösen érinti – tette hozzá.