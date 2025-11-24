„A kormány elkötelezett az erdők gyarapítása iránt”

A kormány elkötelezett az erdők megőrzése és gyarapítása iránt, mert az erdők az ország zöld vagyonának legfontosabb elemei – mondta az Agrárminisztérium (AM) erdőkért felelős helyettes államtitkára hétfőn Vácrátóton.

Mocz András a településfásítási program keretében a Vácrátótra került 12 fa ültetésének megkezdése előtt arról beszélt, hogy az erdők, mint Magyarország zöld vagyonának részei olyan közösségi célokat szolgálnak, mint a klímavédelem, a szénmegkötés, vagy a biodiverzitás növelése.

Hozzátette, hogy e közösségi célok megvalósításában az állami szerepvállalás különösen fontos.

„Ha egy kicsit távolabbról tekintünk az erdősítésekre, akkor azt látjuk, hogy Magyarország az elmúlt 100 év alatt megduplázta erdőterületét” – fogalmazott az erdőkért felelős helyettes államtitkár.

A kormány célja továbbra is az, hogy az ország fával borított területét 27 százalékra növelje – hangsúlyozta.

Felidézte, hogy az országfásítási program 2019-ben indult, annak két fő eleme a belterületen végzett településfásítás és a külterületi erdőtelepítés.

Az utóbbi a gazdáknak egy alternatív földhasználatot jelent azokon a földterületeken, ahol úgy gondolják, hogy érdemesebb erdőt telepíteni, mint hagyományos mezőgazdaságot folytatni – mondta. Az elmúlt időszakban a Vidékfejlesztési Program (VP), most pedig a Közös Agrárpolitika támogatja ebben a gazdákat. A VP-ben 67 milliárd forintot fordított a kormány az új erdők telepítésére, a KAP-ban 64 milliárd forint áll rendelkezésre e célra – fűzte hozzá.

A telepítést követő 12 évig az erdőtelepítés miatt kieső mezőgazdasági jövedelem után kompenzáció jár a gazdálkodóknak, mivel a fiatal erdő maga még nem tud gondoskodni a családokról, ez a jövedelempótló támogatás viszont egy fix jövedelmet biztosít. Külön támogatja a kormány a mezővidéki erdősávok és fasorok, valamint a fás legelők kialakítását, így összekapcsolódnak a klímaváltozással leginkább érintett agrárterületek a megoldást segítő erdőtelepítéssel – fejtette ki Mocz András.

Az AM helyettes államtitkára kiemelte: fontos, hogy az erdészeti ágazat kiemelt támogatásokat kap a közös agrárpolitikában, a támogatások összege az elmúlt időszakhoz képest mintegy háromszorosára, 310 milliárd forintra emelkedett.