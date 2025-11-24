Marha drágák a lakások Szerbiában is

Idén az első negyedévben a legdrágább ház 3,8 millió euróért kelt el Belgrád Savski venac nevű településrészén, a legdrágább mezőgazdasági föld pedig 1,2 millió euróért Kúla községben - írja Szabad Magyar Szó. Mint olvasható, legdrágább garázs szintén Savski venacon volt, 66 000 euróért adták el. Kragujevacon pedig 2,4 millió eurót fizettek a legdrágább üzlethelyiségért. Ervin Pašanović közgazdász a Szerbiai Rádió és Televíziónak elmondta, hogy ez a befektetés legbiztosabb formája, amely a legnagyobb megtérülést hozza.

„Mindez azért lehetséges, mert nincs tőkepiacunk, nincs működő tőzsde, így nem tudjuk máshová befektetni a pénzt, csak ingatlanba. Minden felesleges forrás az ingatlanokba áramlik. Emellett a születésszám csökken, így kevesebb gyermek örököl több szülőtől, nagyobb tőkéhez jutnak, több lakást, házat, mezőgazdasági földet adnak el. Továbbá rekordmagas a hitelből vásárlók száma, most 36 százalékon állunk, ilyen magas arány az elmúlt 45 évben nem volt” - magyarázta a helyzetet Pašanović.

Megjegyezte, a vásárlók 98 százaléka szerb állampolgár, és nagyon kevés a külföldi, akár befektetőként, akár vevőként.