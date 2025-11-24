Az Egyesült Államok gazdaságát nem fenyegeti recesszió 2026-ban, ugyanakkor a csaknem másfél hónapos kormányzati leállás hatással lesz a teljesítményre – jelentette ki Scott Bessent pénzügyminiszter vasárnap.

A miniszter az NBC televízió vasárnapi magazinműsorának adott interjúban úgy vélte, hogy Donald Trump gazdaságpolitikájának kereskedelmet és adókat érintő intézkedései a következő évben már érezhető könnyebbséget hoznak az amerikaiak polgárok életében. "Megterítettük az asztalt egy nagyon erős, inflációmentes, növekedésen alapuló gazdaság számára" – fogalmazott.

A miniszter hozzátette, hogy a több mint 40 napon át tartó kormányzati leállás a gazdaság teljesítményén is érzékelhető lesz.

Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének vezetője a héten egy nyilatkozatában azt vetítette előre, hogy a kormányzati leállás a negyedik negyedévben az Egyesült Államok gazdasági növekedését 1,5 százalékponttal mérsékli, ami így 2 százalék közelében lehet.