Szép város Kolozsvár, rakétát gyártanak a Szamosnál

Románia történelmi pillanathoz érkezett védelmi iparával - írja a Főtér. Mint megtudható, az első, teljes egészében az országban kifejlesztett cirkálórakéta indítása a kolozsvári OVES Enterprise cég nevéhez fűződik. A kezdetben komplex szoftverekre és mesterséges intelligencia megoldásokra szakosodott technológiai vállalatként ismert üzem az elmúlt években lenyűgöző ugrást tett az űrhajózási és katonai szektorban, és az egyik kevés román szereplőként vált ismertté, amely képes modern hadviselési eszközöket fejleszteni.

A társaság nemzetközi ismertségre tett szert a NATO-gyakorlatokon alkalmazott intelligens drónjaival, amelyekkel Közép- és Kelet-Európában ritkán látható műszaki képességeket mutatott be. A védelmi iparban működő globális partnereivel való együttműködés során szerzett tapasztalatokra alapozva a vállalat most egy nagy projekt, a Sahara autonóm cirkálórakéta fejlesztésével bővíti portfólióját - olvasható a lapban.