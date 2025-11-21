Orbán Viktor megkérdezte a BMW legfőbb vezetőjét, miben segíthet neki

Az olcsó áram és gáz a jól fizető munkahelyek záloga. Lázár János az esztergomi Lázárinfón beszélt arról, hogy a Debrecenben nyíló BMW-gyár és a magyar autóipar sikere közvetlenül az energiaáraktól függ.

A BMW elnöke szerint a magyar munkavállalók kiválóak, de a versenyképes gyártás csak Paks II. mellett lehetséges. A paksi atomerőmű ezért stratégiai jelentőségű Magyarország számára – ez derült ki az építési és közlekedési miniszter szavaiból, aki egy színfalak mögötti történetet is elmesélt erről.

Lázár János szerdán az esztergomi Lázárinfón kiemelte a magyar autóipar jövőjét meghatározó tényezőket. „Én ott ültem Debrecenben nem olyan régen a BMW-gyár megnyitásán, ami a világ legmodernebb BMW-gyára lesz, és csak elektromos autót gyártanak Debrecenben. Ez az elektromos BMW el tud menni már 800 kilométert” – mondta Lázár.

BMW-vezér: sikeres jövő előtt áll a magyar autóipar

A politikus elmondta, hogy Oliver Zipse, a BMW vezetője teljes bizalommal áll a magyar munkaerőhöz: „Ott ült a BMW első embere, aki a világ egyik legfontosabb és legjobb vállalatvezetője. Megkérdezte tőle Orbán Viktor, hogy miben tud a magyar kormány segíteni a BMW gyárnak.” Lázár szerint a BMW vezetője kijelentette: „én meg tudom csinálni a világ legjobb autóját, meg fogják venni. Nem félek a kínai konkurenciától. A magyarok kiváló munkavállalók lesznek, hiszen megfizetem őket.”

Lázár szerint Zipse a bérekre is felhívta a figyelmet: „a BMW-gyárban 1800-2000 eurót fog keresni egy munkavállaló, míg a Suzuki például 900 ezer forintot fizet bruttóban. Meg fogom fizetni a munkásaimat. Egy dolgot nem tudok megfizetni: a drága áramot és a gázt.”

A BMW vezetője kérése szerint Magyarországnak az energiaárakban kell segítenie: olcsó gáz és áram nélkül nem lehet versenyképes a gyártás.

„És akkor lesz BMW-, Mercedes-, BYD-, Suzuki- és Audi-termelés Magyarországon, és az autóiparban jól fizető munkahelyek sok-sok száz magyar számára. Ezért fontos Paks II. és a paksi atomerőmű megtartása” – hangsúlyozta Lázár.

A politikus hozzátette, hogy a lakossági áram döntő része már ma is a paksi atomerőműből származik. „Ön is azt az áramot fogyasztja, amikor hazamegy. Csak mondom magának, a paksi áramot fogyasztja maga is” – hívta fel az egyik kérdező figyelmét, aki Paks II. indokoltságát kérdőjelezte meg.

Kiválóan halad a paksi bővítés

A paksi atomerőmű bővítése a tervek szerint halad. Az engedélyezett betonöntés már folyamatban van az új blokkoknál, ami az építkezés egyik kritikus mérföldköve. Az új blokkok befejezése és üzembe helyezése kulcsfontosságú a magyar energiafüggetlenség és az autóipar versenyképessége szempontjából, hiszen a stabil és olcsó áram biztosítja a nagy volumenű gyártás fenntarthatóságát.

A beruházás jelenlegi fázisában a kivitelezők az alapozási és szerkezeti munkálatokon dolgoznak, miközben a biztonsági és környezetvédelmi engedélyek teljes körű betartása zajlik. Az új blokkok révén Magyarország jelentős mennyiségű tiszta, megfizethető energiához jut, ami közvetlenül támogatja a Debrecenben és más helyszíneken működő autóipari beruházásokat.

Történelmi döntés született Paks II.-ről: kiadták a mindent eldöntő engedélyt – betonba öntik Magyarország új atomerőművét. Elhárult az akadály az elől, hogy elinduljon az új paksi atomerőmű építése. Paks II. fordulóponthoz ért – derül ki a vg.hu cikkéből.