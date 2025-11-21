Kína orosz olaj vásárlása meghaladta az 1 milliárd dollárt

Az Agroexport szövetségi központ kínai vámadatokra hivatkozva közölte, hogy az orosz repceolaj-szállítmányok Kínába fizikailag 20 százalékkal nőttek 2025 januárja és októbere között, elérve az egymillió tonnát.

Megjegyzendő, hogy pénzben kifejezve a vásárlások még meredekebben – 30 százalékkal – nőttek, meghaladva az egymilliárd dollárt.

Oroszország egyértelműen vezető szerepet tölt be az ilyen típusú olajexportban Kínába, az első 10 hónapban összesen 1,86 milliárd dollár értékben. Fehéroroszország (243 millió) és az Egyesült Arab Emírségek (230 millió) az első három között van.

Összességében az orosz mezőgazdasági termékek Kínába irányuló szállítása értékben 11 százalékkal nőtt a jelentési időszakban.