Hiába kötelező átvennie, nincs pénze Bukarestnek a finomítóra

Előd

Nagyon kevés ideje van arra Romániának

MH
 2025. november 21. péntek. 23:01
Nagyon kevés ideje van arra Romániának, hogy döntsön a Lukoil amerikai szankciók által érintett helyi eszközeinek sorsáról.

Hiába elavult, muszáj lenne átvenni (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/DPA/Ina Fassbender

A szükséges források hiánya miatt nem nagyon akarja napirendre venni a bukaresti kabinet a Petrotel finomító átvételét - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, a hírek szerint a hatóságok úgy döntöttek, hogy megváltoztatják stratégiájukat - azaz a közvetlen átvétel helyett az eljárást két egyértelmű és gyorsított szakaszra osztják, és a jelenlegi tulajdonos köteles lesz az eszközöket árverésre bocsátani.

Az első intézkedés a Ploiești városában található Petrotel finomítót érinti, amelyet stratégiai fontossága miatt a legérzékenyebb elemnek tartanak. A kormány november 21-ig normatív aktust szándékozik elfogadni, amely lehetővé teszi a finomító állami felügyelet alatt történő eladását, így a tranzakció a lehető leggyorsabban lezárható. A Petrotel finomító a nemzeti üzemanyag-igény mintegy húsz százalékát biztosítja, ezért helyzetének rendezése prioritást élvez.

A második szakasz a mintegy 320 benzinkútból álló hálózatot érinti, amelyeket szintén eladásra bocsátanak.

