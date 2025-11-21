Fejlesztésre szorul a vasúti infrastruktúra!

A magyar állam elkötelezett a kötöttpályás közlekedés fejlesztésében – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter pénteken Szolnokon, amikor a Stadler Kft. telephelyén leleplezték a GYSEV új InterCity Flirt motorvonat-flottájának első festett kocsiszekrényét.

Lázár János jelezte: a svájci Stadler cégtől 11 új Flirt motorvonat megvásárlásól kötöttek szerződést, de tárgyalnak további 10 új vonat megvásárlásáról is 40 milliárd forint értékben.

A miniszter azt mondta, a kormány elkötelezett a Svájccal való szoros együttműködésben: még ebben az évben 80 milliárd forint értékben 93 darab 15-20 éves motorvonat megvásárlásáról kötnek megállapodást, a szerelvények szállítását, felújítását, szervizelését a Stadler fogja végezni.

Lázár János tájékoztatott arról is, hogy a következő években felújítják a Budapesti HÉV-vonalakat, és kicserélik a teljes járműparkot. Először a szentendrei HÉV-vonalat építik újjá, és 54 új szerelvény beszerzésére írnak ki tendert 350 milliárd forint értékben – fűzte hozzá a miniszter.