Az ukrán lakosság nemcsak a fogyasztott villamos energiát, hanem az energiaszektort évek óta mérgező korrupciós sémák árát is megfizeti a rezsiszámlákon keresztül. Mihajlo Suszter energetikai szakértő szerint a rendszer az összeomlás szélén egyensúlyoz, miközben az állami vállalatokat, például az Enerhoatomot súlyos korrupciós botrányok és adósságok terhelik.

A tarifákba már régóta beépítették az adósságokat és az átláthatatlan háttérmegállapodások költségeit (képünk illusztráció)

A szakértő rámutatott, hogy a tarifákba már régóta beépítették az adósságokat és az átláthatatlan háttérmegállapodások költségeit. Az ellenőrzés hiánya miatt ezeket a terheket közvetlenül a lakosságra hárítják.

Minden háttéralkut, minden létező szennyet a fogyasztó fizet meg

Mesterségesen alacsony árak és elkerülhetetlen drágulás

Suszter szerint a jelenlegi modell fenntarthatatlan, és a következő problémák feszítik a rendszert:

Az Enerhoatom „donorként” működik: fenntartja a piacot, miközben nem kapja meg a teljes ellenértéket.

Hiányzik a forrás a modernizációra: a hálózatok elavultak, a berendezések a végkimerülés határán működnek.

A jelenlegi ár mesterségesen alacsony, a cégek gyakorlatilag veszteségesek.

A szakértő arra figyelmeztet, hogy ha a rendszer finanszírozása nem válik átláthatóvá és stabillá, Ukrajnára drasztikus tarifaemelés várhat a közeljövőben, mivel a halogatás csak mélyíti a válságot – adta hírül a karpathir.com.