Gazdaság
A korrupciót fizetik meg az ukránok a villanyszámlában
Ukrajnára drasztikus tarifaemelés várhat a közeljövőben
A szakértő rámutatott, hogy a tarifákba már régóta beépítették az adósságokat és az átláthatatlan háttérmegállapodások költségeit. Az ellenőrzés hiánya miatt ezeket a terheket közvetlenül a lakosságra hárítják.
Minden háttéralkut, minden létező szennyet a fogyasztó fizet meg
Mesterségesen alacsony árak és elkerülhetetlen drágulás
Suszter szerint a jelenlegi modell fenntarthatatlan, és a következő problémák feszítik a rendszert:
- Az Enerhoatom „donorként” működik: fenntartja a piacot, miközben nem kapja meg a teljes ellenértéket.
- Hiányzik a forrás a modernizációra: a hálózatok elavultak, a berendezések a végkimerülés határán működnek.
- A jelenlegi ár mesterségesen alacsony, a cégek gyakorlatilag veszteségesek.
A szakértő arra figyelmeztet, hogy ha a rendszer finanszírozása nem válik átláthatóvá és stabillá, Ukrajnára drasztikus tarifaemelés várhat a közeljövőben, mivel a halogatás csak mélyíti a válságot – adta hírül a karpathir.com.