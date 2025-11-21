„A kormány őszi adócsomagja a gazdasági növekedést támogatja”

A kormány kedden elfogadott őszi adócsomagjának célja a magyar gazdaság növekedésének támogatása a beruházások élénkítésével és a vállalkozások széles körét érintő pénzügyi és adminisztrációs terhek csökkentésével – mondta Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkárra a PwC éves adókonferenciáján pénteken, Budapesten.

Az államtitkár hangsúlyozta: a GDP felhalmozási oldaláról nézve a fogyasztás mintegy 2 százalékpontos hozzájárulása nélkül a magyar gazdaság recesszióba süllyedt volna 2025-ben, a GDP korábbi két motorja, a nettó export és a beruházások is lefelé húzzák a növekedését. A fenntartható növekedés biztosításához ezért kiemelten fontos, hogy mind a nettó export, mind a beruházások ismét bővüljenek.

A vállalkozások forráshoz jutását támogatta a Demján Sándor Program. Ennek részeként a kormány a GDP 2-3 százalékát, 1800-1900 milliárd forintot mozgósított hitel, tőke és vissza nem térítendő támogatások formájában a vállalkozások számára – ismertette.