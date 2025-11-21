2025. december 7., vasárnap

A kormány 3,5 milliárd forinttal segít hét városnak

Cél a városi fejlesztések felgyorsítása

MH/ MTI
 2025. november 21. péntek. 23:31
Három és fél milliárd forinttal segít a kormány hét magyar városnak – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Navracsics Tibor: A kormány 3,5 milliárd forintot szán hét város fejlesztésére
Fotó: Facebook/Navracsics Tibor

Navracsics Tibor közölte, a döntés alapján Kunszentmiklós 161, Ózd 550, Putnok 670 millió forintot, Gyöngyös pedig 1 milliárd forintot kap működőképességének megőrzésére és feladatellátásra.

Mellettük Edelény 300 millió forintból fejleszthet kilátót és játszóteret, Sajószentpéter pedig szintén 300 millió forintot fordíthat belterületi útfejlesztésre. Vásárosnamény 600 millió forintot kap a sportcsarnok felújítására – mondta Navracsics Tibor.

„Így segít a kormány az önkormányzatoknak” – közölte a miniszter.

