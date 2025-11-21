Titokzatos kór pusztít Japánban

Nem elég a japán gazdaság lassulása, most a nagy bevételt hozó osztrigapiacot is letarolta valami ismeretlen kórság.

Szép fogás, de ezt már nem eszi meg senki

Súlyos válság van kialakulóban Japánban. Mint a Japan Today cikkéből kiderül, a Higashihiroshimában és Kure-ben október óta betakarított osztrigák 80-90 százaléka idő előtt elpusztult. Nem mellékesen érdemes közbe szúrni, a két település a II. világháborúban atombomba támadást kapott Hirosima szomszédja. Norikazu Suzuki mezőgazdasági miniszter ellátogatott egy farmra, hogy személyesen mérje fel a helyzetet. Ezt követően a helyi sajtónak arról beszélt, hogy a kabinet vizsgálatot indít a pusztulás okainak kiderítésére, továbbá a helyi szervekkel együttműködve támogatást nyújt a tenyésztőknek.

Korábban máshonnan is befutottak hasonló jelentések, így a szomszédos Okajama és a Hjógo prefektúra egyes részeit is hasonló átok sújtja. A szakértők szerint a jelenség összefüggésben állhat olyan tényezőkkel, mint a magas hőmérsékletű vagy nátriumos tengervíz továbbá az oxigénhiány.

A baj persze nem jár egyedül, lévén az osztriga japán egyik fontos élelmiszeripari cikke. A hirosimai körzet egymaga közel kilencvenezer tonnával jelenik meg esztendőnként a piacon.