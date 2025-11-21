Orosz olaj, orosz víz...

Az Aqua Holding Company leszállította az első palackozott ásványvíz-szállítmányt Indiába – közölte a TASZSZ. Mint kiderült, a vállalat kimondottan a helyi piacra fejlesztette ki az új Gorji Vita márkát. Ez egy hegyi természetes szénsavas víz, amely megfelel az indiai fogyasztók igényeinek.

Hozzáteszik, Újdelhi fontos üzleti partnere Moszkvának, s a jó viszony nem csak az olajszállításokban, hanem az ilyen apróságokban is tetten érhető.