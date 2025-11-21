2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Gazdaság

Orosz olaj, orosz víz...

MH
 2025. november 21. péntek. 5:12
Megosztás

Fokozott terjeszkedésbe kezdett egy orosz ásványvízgyártó.

Orosz olaj, orosz víz...
Szomjas helyi Delhiben
Fotó: AFP/NurPhoto/Nasir Kachroo

Az Aqua Holding Company leszállította az első palackozott ásványvíz-szállítmányt Indiába – közölte a TASZSZ. Mint kiderült, a vállalat kimondottan a helyi piacra fejlesztette ki az új Gorji Vita márkát. Ez egy hegyi természetes szénsavas víz, amely megfelel az indiai fogyasztók igényeinek.

Hozzáteszik, Újdelhi fontos üzleti partnere Moszkvának, s a jó viszony nem csak az olajszállításokban, hanem az ilyen apróságokban is tetten érhető.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink