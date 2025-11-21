Nagy Márton: Fontos, hogy a kis- és középvállalati szektor elég forráshoz jusson

A kormány mindent megtesz azért, hogy a kis- és középvállalati szektor elegendő forráshoz jusson – emelte ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Soproni Gazdasági Fórumon csütörtökön.

A tárcavezető A magyar vállalkozások védelme a gazdaságpolitika sarokköve című előadásában kiemelte: Németország gazdasága a harmadik éve van recesszióban, a szomszédban háború zajlik, de a Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt négy évben is azon dolgozott, hogy a magyar vállalkozásoknak forráshiány miatt ne kelljen lemondaniuk beruházásokról vagy a hatékonyságfejlesztésről.

Hozzátette: a tárca arra törekszik, hogy ezeket a forrásokat ne a minisztérium, hanem olyan szervezetek osszák szét, mint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.