Gazdaság

Nagy Márton: Fontos, hogy a kis- és középvállalati szektor elég forráshoz jusson

Ez lehet a kulcs a gazdaság erősítéséhez

MH/ MTI
 2025. november 21. péntek. 1:16
A kormány mindent megtesz azért, hogy a kis- és középvállalati szektor elegendő forráshoz jusson – emelte ki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Soproni Gazdasági Fórumon csütörtökön.

Nagy Márton: Fontos, hogy a kis- és középvállalati szektor elég forráshoz jusson
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter
Fotó: AFP/John Thys

A tárcavezető A magyar vállalkozások védelme a gazdaságpolitika sarokköve című előadásában kiemelte: Németország gazdasága a harmadik éve van recesszióban, a szomszédban háború zajlik, de a Nemzetgazdasági Minisztérium az elmúlt négy évben is azon dolgozott, hogy a magyar vállalkozásoknak forráshiány miatt ne kelljen lemondaniuk beruházásokról vagy a hatékonyságfejlesztésről.

Hozzátette: a tárca arra törekszik, hogy ezeket a forrásokat ne a minisztérium, hanem olyan szervezetek osszák szét, mint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

