A szerdai szupernap után finomítás

Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 381,68 forinton jegyezték az előző esti 381,51 forint után, a dollár jegyzése 331,40 forintra ment fel 330,59 forintról, a svájci franké pedig 410,91-re 410,84 forintról.

A forint az előző nap viszonylag nagy erősödést ért el, a mostanihoz hasonló szinten az eurót legutóbb 2024 januárjában jegyezték. Csütörtök reggeli jegyzésén a forint 1,7 százalékkal áll erősebben a novemberi kezdéshez képest az euróval és a svájci frankkal szemben és 1,5 százalékkal erősebben a dollár ellenében. Az év eleje óta a forint 7,3 százalék nyerségre tett szert az euró, 16,6 százalékosra a dollár és 6,2 százalékosra a svájci frank ellenében.