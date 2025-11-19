Szép utat járt be a vajdasági program

Fantasztikus siker a tíz éve meghirdetett Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program, amelynek a keretében mostanra csaknem 200 milliárd forintnyi beruházás jött létre a helyi magyarság támogatása érdekében – jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán a Facebookra feltöltött videójában.

Az államtitkár arról számolt be a friss bejegyzésében, hogy pontosan tíz évvel ezelőtt jelentették be a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Programot a térségben élő magyarok támogatása érdekében. „A programra azért lett szükség, mert a vajdasági magyarságot gazdaságilag, üzletileg, egzisztenciálisan meg kellett erősítenünk, miután a 20. század megtépázta ezt a közösséget, s a 21. sem indult számukra fényesen, hiszen akkor még gazdasági értelemben Szerbia nagy bajban volt” – hangsúlyozta. Tudatta, hogy a vajdasági magyar gazdálkodók és vállalkozók lehetőséget kaptak a kormánytól a vállalkozásuk fejlesztésére, akár a turizmus, akár az ipar, akár a mezőgazdaság területén.

„Ehhez csak egy kis részt kellett nekik hozzátenni, és így tudtak előrelépni a saját vállalkozásukban” – mutatott rá. „Az eredmény egészen fantasztikusnak mondható, mivel közel 200 milliárd forintnyi beruházás valósult meg tíz év alatt. Főleg a mezőgazdasági termelő ágazatban a kisgazdálkodók kapták ezen támogatásnak a nagy részét, de a nagyipar területén is számos vállalat tudott hatalmasat előrelépni, és ezzel nemcsak Szerbiában, de akár regionálisan is vezető pozícióra szert tenni” – fejtette ki. Magyar Levente kiemelte, hogy fiatal családokat támogattak ház vásárlásában és kezdő vállalkozásokat százszámra.

„Támogattuk a magyar gazdák földvásárlását, ezzel ezres nagyságrendben tudtak a gazdák élni, és általában minden olyan területet felkaroltunk, ahol azt láttuk, hogy a fejlesztések komolyan hozzá tudnak tenni a vajdasági magyar tulajdonú gazdasági rendszer bővüléséhez” – folytatta. „Ez ma egy új perspektívát jelent a fiataloknak és idősebbeknek egyaránt. Korábban még nagyon sokan hagyták el a szülőföldet munkahelyek híján, s ez ma már nincs így, hiszen egy erős, magabiztos, jövőbe tekintő közösséget sikerült gazdasági értelemben is építenünk a vajdasági magyarság körében” – húzta alá.

A program tíz éve alatt több mint 16 ezer pályázatot támogatott a magyar kormány közel 90 milliárd forinttal, aminek nyomán 183 milliárd forint értékben valósulhattak meg beruházások mintegy 170 vajdasági településen.