Ma is Tokaj viszi a prímet

A hazai borvidékek közül a Tokaji a legnépszerűbb a magyarok körében, míg a második az Egri borvidék, a harmadik helyen pedig a Villányi - derült ki a Csodásmagyarország.hu online felméréséből, amely részleteit a Visit Hungary közölte szerdán.

A felmérés - amelyet novemberben készítettek 1658 ember online megkérdezésével - alapján a válaszadók többségét elsősorban a természet közelsége és a kirándulási lehetőségek csábítják egy borvidékre, de sokakat vonzanak a borkóstolók és a pincelátogatások, valamint a wellness-szolgáltatások és a gasztronómiai programok - írták. A Tokaji borvidék a magyarok első számú kedvence, mutat rá a Csodásmagyarország.hu kutatása, a világörökségi térségre a válaszadók 23 százaléka szavazott.

A második helyen az Egri borvidék végzett 16 százalékkal, míg a dobogó harmadik fokán a Villányi szerepel 15 százalékkal. A negyedik helyen a Balaton-felvidéki és a Badacsonyi borvidék osztozik hét-hét százalékkal, ötödikként a Szekszárdi borvidék végzett öt százalékkal. Ezeket követi a Mátrai, illetve a Balatonfüred–Csopaki borvidék (négy százalék), majd a Balatonboglári borvidék (három százalék). A kilencedik helyen a Móri, illetve a Soproni borvidék áll két-két százalékkal, tizedik a Neszmélyi borvidék, szintén két százalékkal.

A kutatás a magyarok borfogyasztási szokásait is vizsgálta: az eredmények szerint a legtöbben a fehérbort részesítik előnyben (43 százalék), ezt követi a vörösbor (30 százalék) és a rozé (16 százalék). A pezsgő öt, a habzóbor 1 százalékot ért el, míg a válaszadók öt százaléka egyáltalán nem fogyaszt bort - tették hozzá, azzal együtt, hogy a preferenciák korosztályonként alig térnek el, egyedül a 65 év felettiek körében került a vörösbor az első helyre. A konkrét borfajták toplistáját az aszú vezeti (16 százalék), második az olaszrizling (11 százalék), harmadik a merlot (tíz százalék), negyedik a bikavér (kilenc százalék), míg az ötödik helyet a cserszegi fűszeres szerezte meg, ugyancsak kilenc százalékkal - olvasható a kutatásban.