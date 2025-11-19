Egyre több lakás talál gazdára

A fellendülés egyrészt az Otthon Start programnak köszönhető, amelynek keretében eddig 37 ezer új lakás fejlesztésére érkezett be kérelem, a trendforduló másik fontos tényezője a Lakhatási Tőkeprogram tavalyi elindítása, amelynek köszönhetően 30 ezer új lakás építése kezdődhet el. Az építkezési idő miatt az átadások számában még nem látszik változás, de már az első fél évben 37 százalékkal több építési engedélyt adtak ki, mint 2024 azonos időszakában. Bár a piaci fordulattal együtt folytatódott a lakóingatlanok drágulása is, a bérleti díjak szeptemberben csökkentek az augusztusiakhoz képest - írták.

A közlemény szerint az idei év első felére jellemző befektetői kereslet háttérbe szorult, és szeptember óta az Otthon Startnak köszönhetően a legfontosabb vevői réteget az első lakásukat keresők alkotják. Ők Budapesten átlagosan 67,2 millió forintért, vidéken 50 millió forint körül vehetnek lakást. A programban elérhető 3 százalékos konstrukció a hitelezésben is fellendülést hoz: az első kilenc hónapjában mintegy 1170 milliárd forint új lakáscélú hitelre szerződtek a hitelintézetek, ami 17 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest, az év egészében pedig a hitelszerződések összege meghaladhatja az 1900 milliárd forintot.

Az ingatlanvásárlást a babaváró és munkáshitel, vagy a Csok-konstrukciók is segítik, így nemzetközi összevetésben is jelentős mértékű támogatáshoz juthatnak azok, akik a magas költségek miatt eddig kiszorultak az ingatlanpiacról - tették hozzá.